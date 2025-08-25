יום שני, 25.08.2025 שעה 12:44
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21הפועל ת"א3
31-21מ.ס אשדוד4
30-11עירוני טבריה5
00-00בית"ר ירושלים6
00-00בני סכנין7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

"הסכם חסר תקדים": המהלך הטרי של המנהלת

מנהלת הליגות בכדורגל הודיעה כי חתמה על עסקת חסות חדשה עם ענקית הרשתות החברתיות TikTok, במסגרתה יהיה שיתוף פעולה מעניין. כל הפרטים בפנים


ארז כלפון (שחר גרוס)
ארז כלפון (שחר גרוס)

מנהלת הליגות לכדורגל הודיעה היום (שני) כי היא היא חתמה על הסכם חסות עם הרשת החברתית TikTok. בהודעה נרשם כי מדובר בהסכם “חסר תקדים” בעולם הספורט הדיגיטלי וכי הוא יתמקד בעמוד הטיקטוק של מנהלת הליגות.

מדובר בהסכם שמתמקד כולו בנכס דיגיטלי יחיד – עמוד הטיקטוק של מנהלת הליגות.

ההסכם, שאינו כולל כלל נכסים פיזיים או חשיפה מסורתית, מהווה מהלך חדשני ופורץ דרך, וממחיש את הערך והכוח של פעילות הסושיאל של מנהלת הליגות בפרט והכדורגל הישראלי בכלל. עמוד הטיקטוק, שיציג תוכן עשיר ומגוון מעולם הכדורגל המקומי, מצטרף לאקו-סיסטם דיגיטלי שמרכז למעלה מ-400 אלף עוקבים בכל הפלטפורמות.

יו"ר מנהלת הליגות, ארז כלפון: "שיתוף הפעולה עם TikTok ממחיש את האמון הרב שיש למותג בינלאומי בפלטפורמות הדיגיטליות של המנהלת – ומדגיש את השינוי בתפיסת הערך של נכסי תוכן בעידן החדש. אנו גאים להוביל את הכדורגל הישראלי למרחבים דיגיטליים חדשים ומודים ל-TikTok על האמון והשותפות. אני בטוח ששיתוף פעולה כזה יחשוף אותנו לקהלים נוספים וחדשים ויביא את התכנים המצויינים של הכדורגל הישראלי לדור הצעיר שמהווה את עתיד הכדורגל בישראל".

