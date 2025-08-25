הפועל חיפה הציעה ליעד גונן חוזה לשלוש שנים

מתוך ידיעה שהכישרון העולה שלה יעד גונן יסיים בקיץ חוזה וכבר בינואר הקרוב יוכל לנהל משא ומתן עם כל קבוצה שיחפוץ, הפועל חיפה הגישה לשחקן הצעה על חוזה לשלוש שנים. מי שלוחץ על יואב כץ להחתים את גונן ואת יונתן פרבר, שגם הוא מסיים חוזה, הוא המאמן גל אראל שמתסכל בראיה לטווח ארוך על עתיד השחקנים.

גונן, שימש כקפטן קבוצת הנוער וזכה לקרדיט גדול במשחקי גביע הטוטו. במשחק ההפסד לעירוני טבריה גונן שולב בשלהי המשחק ובתפקיד המגן השמאלי. נראה שההחלטה להציע לגונן חוזה היא מתוך רצון לשמר את השחקן במערכת ולא לאבד את הנכס מתוך ידיעה שיכול לגדול ולהתפתח כאן שחקן שיכול להיות פוטנציאל למכירה עתידית עם כסף גדול.

אחרי שהסכימו לשחרר את שוער המשנה עומר חנין, שחתם בדואיסבורג מהליגה השלישית בגרמניה, הקבוצה ממשיכה לבחון את בנג'מין מייקל, ששיחק בעונה שעברה בהפועל רעננה. מדובר בשוער שאמור להיות שוער משנה לניב אנטמן.

בהפועל חיפה טרם התקבלה החלטה סופית לגבי אחד משני חלוצים סתיו נחמני או רותם חטואל. בהפועל חיפה לא מרוצים מהסחבת בנושא הרכש מתוך ידיעה שהקבוצה חסרה שחקנים משמעותיים, בטח חלוץ מטרה נוסף, בעקבות שחרורם של גיא מלמד עוד בינואר הקודם ושל דור חוגי הקיץ.