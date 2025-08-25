כבר לא רק סמארטפונים: שיאומי מגיעה לאירופה

שיאומי איננה מסתירה את כוונותיה האמיתיות. החברה סימנה בבירור את יעדה – אירופה, היבשת שנחשבת עדיין למרכז תעשיית הרכב העולמית, אך כעת ניצבת בפני אתגר הולך וגדל מצד יצרנים סינים מתקדמים. בתוך הקטגוריה הזו, שיאומי מתבלטת כאחת החברות השאפתניות ביותר, בזכות הצמיחה המרשימה של חטיבת הרכב שלה.

עם שני דגמים שכבר נמכרים בשוק – הסדאן SU7 וה־SUV YU7 – ואף גרסה ספורטיבית של ה־SU7, הכריזה שיאומי יותר מפעם אחת על כוונתה לחדור לשוק האירופי. הקיץ היא חזרה על ההצהרה באופן רשמי, כאשר נשיא החברה, לו ווייבינג, הציג את מפת הדרכים.

"אנו מקווים להיכנס רשמית לשוק האירופי בשנת 2027. המטרה שלנו היא להתמודד קודם עם המשימות הקשות, ואז לעבור לקלות יותר", אמר לו במהלך הצגת תוצאות הרבעון השני של 2025. הדברים הדגישו את החשיבות שייחסו בשיאומי לשוק האירופי, לא רק כיעד עסקי אלא גם כזירת מבחן מול היצרנים היוקרתיים בעולם.

הנתונים הפיננסיים תומכים באופטימיות הזו. ברבעון השני של 2025 רשמה שיאומי רווח נקי של 1.419 מיליארד אירו – עלייה של 30.5% לעומת התקופה המקבילה ב־2024. תחום הרכב, יחד עם תחומי ה־AI והיוזמות החדשות, הניב הכנסות של 2.534 מיליארד אירו – זינוק מרשים של 234% בתוך שנה בלבד. כעת תחום זה מהווה 18.3% מהכנסות החברה, לעומת 7% בלבד בשנה הקודמת.

תחום הרכב לבדו הפך לעמוד תווך משמעותי. ברבעון השני הניב התחום 2.455 מיליארד אירו, כאשר מספר המסירות זינק ל־81,302 רכבים, לעומת 27,307 בתקופה המקבילה אשתקד – קפיצה של כמעט 200%. מדובר בנתונים יוצאי דופן, במיוחד כשזוכרים שמכירות הרכב של שיאומי החלו בפועל רק שנה קודם לכן.

ההתקדמות הזו הגיעה בתוך פחות משנתיים מאז שנכנסה שיאומי רשמית לעולם הרכב. דגמי ה־SU7 וה־YU7 הפכו להצלחות מסחריות בסין, וזכו לשבחים בזכות עיצוב מודרני, טכנולוגיה מתקדמת ומחירים תחרותיים. ההצלחה המקומית מהווה מקפצה טבעית לקראת כניסה לשוק האירופי, שם התחרות צפויה להיות קשה בהרבה.

במקביל, שיאומי חותרת להראות שגם ברמות הגבוהות ביותר היא מסוגלת להתחרות ביצרני היוקרה האירופיים. כך נולד ה־SU7 Ultra – גרסה ספורטיבית ויקרה במיוחד של הסדאן הראשון של החברה. הרכב כבר נבחן במסלול נורבורגרינג המפורסם בגרמניה, והשיג תוצאות שאפשרו לו להיכנס לטבלת ההקפות ההיסטורית (הרכב החשמלי המסחרי הכי מהיר עם ארבע דלתות).

למעמד הזה יש ערך סמלי עצום. עבור יצרן סיני חדש להתייצב במסלול שנחשב "המקדש" של יצרני הרכב האירופיים – זהו מסר ברור של ביטחון עצמי ויכולת. עבור הצרכן האירופי, זו הצהרה ששיאומי איננה עוד יצרן סמארטפונים שהרחיב פעילותו, אלא שחקן רציני בשוק הרכב.

עם זאת, האתגרים גדולים. השוק האירופי מתאפיין בתקנות מחמירות, בנאמנות ארוכת שנים למותגים מקומיים, ובתחרות עזה מצד ענקיות ותיקות כמו פולקסווגן, ב.מ.וו, מרצדס וגם טסלה. כדי להצליח, שיאומי תצטרך להתאים את מוצריה לטעמים מקומיים, לעמוד בתקני בטיחות וסביבה נוקשים, ולבנות רשת שירות ומכירה אמינה.

ומילה על הדגמים של שיאומי: ה-Xiaomi SU7 הוא סדאן חשמלי עם גרסאות עוצמתיות במיוחד: מהבסיסית (299 כ״ס, 0–100 ב-5.3 שניות, 210 קמ״ש), ועד גרסת ה-Max (672 כ״ס, 0–100 ב-2.8 שניות, 265 קמ״ש) וה-Ultra שמגיעה ליותר מ-1,500 כ״ס, 0–100 בפחות משתי שניות ומהירות של מעל 350 קמ״ש. טווח הנסיעה של הדגם הבסיסי אגב הוא 700 ק”מ.

ה-Xiaomi YU7 הוא SUV חשמלי עם ביצועים מרשימים: בגרסת הבסיס 320 כ״ס ו-0–100 ב-5.9 שניות, ב-Pro עם הנעה כפולה 4.3 שניות ל-100, וב-Max עד 690 כ״ס, 0–100 ב-3.2 שניות ומהירות מרבית 253 קמ״ש. טווח הנסיעה של הדגם הבסיסי עומד על 830 ק”מ.

