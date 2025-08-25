מדר הגיע עם ספר תורה, הנבחרת נחתה בפולין

נבחרת ישראל נחתה לפני זמן קצר (שני) בקראקוב שבפולין לקראת אליפות אירופה שתחל בהמשך השבוע. אריאל בית הלחמי וחניכיו ישחקו בחמישי הקרוב מול איסלנד במשחק שיפתח את בית ד׳ בו משחקות צרפת, סלובניה, פולין, איסלנד בלגיה וכאמור ישראל. הנבחרת הגיעה לטרמינל ב-03:00 לפנות בוקר והמריאה לקראקוב שתהיה תחנת הביניים לפני קאטוביץ׳.

במורל גבוה ועייפות מובנת עלו שחקני הנבחרת בזה אחר זה למטוס כאשר התוכניות של אנשי הנבחרת שחקנים ואנשי צוות כאחד היו שונות, היו את מי שייעדו את זמן הטיסה לשינה, אחרים לצפייה בנטפליקס, האזנה למוזיקה וכמובן שבראש ובראשונה המשימה המרכזית הייתה גם צפייה בווידאו והכנה של צוות האימון.

יובל זוסמן (משה ברדה)

הטיסה עצמה הייתה שקטה, אך מה שקדם לה היה מפתיע ומרגש כאחד כאשר ים מדר הגיח לפתע כאשר הוא מחזיק בספר תורה שאמור להיתרם לבית הכנסת לעילוי נשמת חייל. הנבחרת כבר ערוכה והכל מתוכנן בקפידה לאחר ההגעה לקראקוב חיכה לנבחרת של בית הלחמי אוטובוס שלקח אותה למלון וכשבהמשך היום חניכיו של בית הלחמי כבר יערכו את אימון הבכורה שלהם על אדמת פולין בשעות הערב. מחר מתוכננת לנבחרת ארוחת בוקר ולאחריה השחקנים בכחול לבן יערכו סיור באושוויץ.

ספר התורה שהביא ים מדר (משה ברדה)

במהלך הטיסה גיא קפלן ובר טימור הספיקו גם לעבור על וידאו, יואב שמיר ואריאל בית הלחמי עסקו בהכנות גם כן. מי שהצטרף למשלחת היה אחראי הפיזיו של פורטלנד טריילבלייזרס כריסטופר ג׳׳רונה שישב קרוב מאוד לכוכב הנבחרת ושחקנה של פורטלנד דני אבדיה.

דני אבדיה (משה ברדה)

איתן בורג שיתף: “כן, מתרגשים, יש אווירה טובה של ביחד ושל עשייה, הגענו עד לפה והתגבשנו, כבר אתמול אחרי האימון המסכם התחלנו להרגיש שזה זה ויאללה כבר היום מהאימון הראשון אנחנו באים מאוד חדורי מטרה ומלאי מוטיבציה לעשות את זה הכי טוב שאנחנו יכולים״.

מה הדבר הראשון שאתה הכי מצפה לו?

״קודם להגיע למלון להתקלח להוריד את כל יום הנסיעות הזה ואז כבר מתחילים להתמקד במשחק נגד איסלנד בראש יש כל מיני מחשבות כאלו ואחרות ואנחנו באים הכי מוכנים שיש ורוצים להשיג תוצאות טובות״.

בר טימור (משה ברדה)

אריאל בית הלחמי (משה ברדה)

תומר גינת וגיא פלטין (משה ברדה)