כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
00-00מכבי פ"ת1
00-00בני יהודה2
00-00הפועל כפ"ס3
00-00הפועל ראשל"צ4
00-00מכבי הרצליה5
00-00הפועל ר"ג6
00-00הפועל נוף הגליל7
00-00הפועל עכו8
00-00הפועל רעננה9
00-00הפועל כפר שלם10
00-00הפועל עפולה11
00-00מכבי יפו12
00-00הפועל חדרה13
00-00מ.ס כפר קאסם14
00-00עירוני מודיעין15
-40-00מ.ס קריית ים16

דקה 34: כפר שלם - מכבי פ"ת 0:0

ליגה לאומית, מחזור 1: אחרי המפגש המותח בין הצדדים בטוטו, המלאבסים הגיעו ראשונים למצב מסוכן מרגליו של אינברום. במקביל: כפר קאסם - חדרה 2:0


סמואל אוסו מנסה לעבור את דניאל טישלר (שחר גרוס)
סמואל אוסו מנסה לעבור את דניאל טישלר (שחר גרוס)

הליגה הלאומית יצאה אתמול (ראשון) לדרך כששוחקו חמישה משחקים. כעת יש לנו שלושה נוספים, כשבמוקד הפועל כפר שלם מארחת את מכבי פ”ת, שתי קבוצות שמועמדות לעלייה בסוף העונה. במקביל, הפועל חדרה יוצאת לכפר קאסם וגם מכבי הרצליה פוגשת את הפועל עפולה.

הפועל כפר שלם - מכבי פתח תקווה 0:0

אחרי מפגש גדול בין שני הצדדים בגביע הטוטו, שהסתיים במהפך וניצחון למלאבסים, הפעם הקבוצות נפגשות במחזור הראשון של הליגה הלאומית ומקוות לספק את אותה איכות, כשכל צד ינסה למשוך את הניצחון לכיוונו במטרה לפתוח את הליגה ברגל ימין.

שחקני כפר שלם בשיחה קבוצתית אחרונה (שחר גרוס)שחקני כפר שלם בשיחה קבוצתית אחרונה (שחר גרוס)
שחקני מכבי פתח תקווה מוכוונים לקראת המשחק (שחר גרוס)שחקני מכבי פתח תקווה מוכוונים לקראת המשחק (שחר גרוס)

מ.ס כפר קאסם - הפועל חדרה 2:0

הקבוצה מהמגזר שסיימה במקום העשירי בלבד בעונה שעברה, רוצה לכוון גבוה יותר, כשהיא פוגשת את היורדת הטרייה מליגת העל, הפועל חדרה, שאחרי קיץ שכלל מתיחת פנים רבה, רוצה לשוב מהר לליגה הבכירה והדרך לשם מתחילה כעת. 

דקה 24, שער! הפועל חדרה עלתה ליתרון 0:1: גול כזה לא רואים כל יום! דוד דגו ניסה להגביה, אך למזלו הכדור לא הלך אל מי שכיוון אלא אל מעל שוער כפר קאסם, ונעצר רק ברשת.

דקה 26, שער! הפועל חדרה עם 0:2 מהיר: בליץ אדיר של החדרתים! כדור חופשי הגיע אל הרחבה של כפר קאסם ומי שהגיע ראשון לכדור היה דוד דגו, שהפעם הצטרף לסטטיסטיקה בתור המבשל כשמסר לאנסוני פריאס שנעזר בקורה כדי לכבוש.

מכבי הרצליה - הפועל עפולה 0:0

הקבוצה מהצפון מתארחת כעת בהרצליה אחרי שניצלה מירידה לליגה א’ למרות שסיימה מתחת לקו האדום. האורחת יודעת שכדי לא להסתמך על ניסים שוב היא צריכה להתחיל טוב. מנגד המארחת רוצה לכוון יותר גבוה מהמקום החמישי בו היא סיימה בעונה שעברה, ואולי אף להפתיע ולעלות לליגת העל.

אסור לפספס
