דקה 34: כפר שלם - מכבי פ"ת 0:0

הליגה הלאומית יצאה אתמול (ראשון) לדרך כששוחקו חמישה משחקים. כעת יש לנו שלושה נוספים, כשבמוקד הפועל כפר שלם מארחת את מכבי פ”ת, שתי קבוצות שמועמדות לעלייה בסוף העונה. במקביל, הפועל חדרה יוצאת לכפר קאסם וגם מכבי הרצליה פוגשת את הפועל עפולה.

הפועל כפר שלם - מכבי פתח תקווה 0:0

אחרי מפגש גדול בין שני הצדדים בגביע הטוטו, שהסתיים במהפך וניצחון למלאבסים, הפעם הקבוצות נפגשות במחזור הראשון של הליגה הלאומית ומקוות לספק את אותה איכות, כשכל צד ינסה למשוך את הניצחון לכיוונו במטרה לפתוח את הליגה ברגל ימין.

שחקני כפר שלם בשיחה קבוצתית אחרונה (שחר גרוס)

שחקני מכבי פתח תקווה מוכוונים לקראת המשחק (שחר גרוס)

מ.ס כפר קאסם - הפועל חדרה 2:0

הקבוצה מהמגזר שסיימה במקום העשירי בלבד בעונה שעברה, רוצה לכוון גבוה יותר, כשהיא פוגשת את היורדת הטרייה מליגת העל, הפועל חדרה, שאחרי קיץ שכלל מתיחת פנים רבה, רוצה לשוב מהר לליגה הבכירה והדרך לשם מתחילה כעת.

דקה 24, שער! הפועל חדרה עלתה ליתרון 0:1: גול כזה לא רואים כל יום! דוד דגו ניסה להגביה, אך למזלו הכדור לא הלך אל מי שכיוון אלא אל מעל שוער כפר קאסם, ונעצר רק ברשת.

דקה 26, שער! הפועל חדרה עם 0:2 מהיר: בליץ אדיר של החדרתים! כדור חופשי הגיע אל הרחבה של כפר קאסם ומי שהגיע ראשון לכדור היה דוד דגו, שהפעם הצטרף לסטטיסטיקה בתור המבשל כשמסר לאנסוני פריאס שנעזר בקורה כדי לכבוש.

מכבי הרצליה - הפועל עפולה 0:0

הקבוצה מהצפון מתארחת כעת בהרצליה אחרי שניצלה מירידה לליגה א’ למרות שסיימה מתחת לקו האדום. האורחת יודעת שכדי לא להסתמך על ניסים שוב היא צריכה להתחיל טוב. מנגד המארחת רוצה לכוון יותר גבוה מהמקום החמישי בו היא סיימה בעונה שעברה, ואולי אף להפתיע ולעלות לליגת העל.