"הייז דייויס עדיין מפלרטט עם איטודיס בטלפון"

עם קיץ גדול ומלא בהחתמות וזמן לא רב לפני שהיא פותחת עונה היסטורית ביורוליג, הפועל תל אביב ערכה היום (שני) את אימון הפתיחה הרשמי שלה לעונת 2025/26 בסופיה שבבולגריה.

באירוע נכחו גם הבעלים עופר ינאי, המנהל המקצועי ג’ורג’ חינאס והמאמן דימיטריס איטודיס כמובן. אלה התראיינו להפועל ת”א TV (הערוץ הרשמי של המועדון). שחקני נבחרת ישראל מהצד האדום שבהכנות ליורובאסקט, חסרו בנוסף לברונו קבוקלו שנמצא עם ברזיל ו-וסיליה מיציץ’ שעם סרביה.

עופר ינאי נשאל תחילה למה הוא מצייץ בטוויטר באנגלית: “זו סביבה מאוד מעצבנת (צוחק). אנחנו רוצים להעביר את הפועל ת”א למקום אחר באירופה, אז צריך עקיצות פה, עקיצות שם עם עתמאן”. על האם קהילת הפועל ת”א מבינה שהיורוקאפ היה חשוב מהאליפות: “אני חושב שרובו כן, ואני אסביר. אני כל הזמן חושב על איך מנצחים, הסיטואציה של הפועל לפני שנה היא כזו שאתה מסתכל עליה ואומר ‘זה קרב חסר סיכוי’”.

עופר ינאי (רועי כפיר)

“אבל אז חשבתי שמכבי ת”א בגלל המלחמה, נמצאת בהשקעת חסר. בשנה הקודמת כבר היה לי את הניסיון של מה קורה שלא מטיסים אותך בצ’ארטרים. נפצעו לנו שחקנים כי כל הזמן היינו בטיסות והבנתי את המשקל של זה, אז הבנתי שהסיכוי התאורטי שלנו לנצח הוא לבנות קבוצת יורוליג ביורוקאפ. כי בסוף מה זה היורוליג בעצם? יש לך עומק עצום בסגל, אתה חייב, יש לך קצב של משחקים נגד יריבות מצוינות. אתה מתחדד”, הוסיף ינאי.

“המסקנה שלי הייתה שהדרך היחידה לנצח היא לעשות האצה, להביא את מוטלי ואז את כל השחקנים הנוספים. אחרי זה גם הבאנו את איטודיס, ים מדר, בלייקני. בלייקני זה שחקן שהתלבטו לגביו”.

על מה תיחשב הצלחה: “יש לנו את הבסיס. אנחנו צריכים להביא תארים בליגה הישראלית, הקהל צריך להרגיש את הדומיננטיות שלנו בזירה המקומית. ביורוליג הקריטריון זה טופ 6, או התמודדות בפליי אין. אני חולם על לתת 30 הפרש לפנאתינייקוס בגמר”. “ב-10.9 נעשה אימון במנורה שפתוח לקהל”, הוסיף ינאי.

הפועל תל אביב בזכייה ביורוקאפ (חגי מיכאלי)

על עניין האולם: “הם רוצים את האולם הגדול של ה-20 אלף מקומות, יש לנו פגישה עוד שבועיים לגבי המיקום. אני אעמוד בהתחייבויות שלי מבחינת השקעה כלכלית. הלכתי לראות את הקולסאום ברומא, שם יש 55 אלף מקומות ולקח לבנות אותו שמונה שנים. מנורה משותקת להופעת וזה קשה לעיריית ת”א, מקווה שעוד 3-4 שנים נחזור לאולם שלנו”.

על המשך הקיץ: “היינו בטוחים שאנחנו מביאים את נייג'ל הייז דייויס, אבל אז פיניקס הגיעה. הוא עדיין מפלרטט קצת עם איטודיס בטלפון”. על משחקים ביום שישי בערב כאדם דתי: “התכנון שלי לבוא למשחק וללכת אחרי זה ישר למלון. מקווה שבשנה הבאה כבר נחזור לישראל. הולכת להיות עונה מדהימה”.

אוהדי הפועל תל אביב בהיכל מנורה (רועי כפיר)

איטודיס דיבר: “ההכנה היא מאוד חשובה, אלה אחוזים נכבדים ממה שאתה רוצה לבנות בהמשך העונה. אני רוצה לאחל לנציגים שלנו בהצלחה ביורובאסקט, גם אלה שמייצגים את ישראל וגם אלה המייצגים נבחרות אחרות. חסרים לנו 7 שחקנים”. היווני המשיך: “יש לנו 9 שחקני רכש, אנחנו צריכים להפוך לקבוצה”.

על היורובאסקט והאם הוא רוצה שישראל תפסיד כדי לקבל את השחקנים בחזרה: “לא לא, אני רוצה שישראל תלך עד הסוף אם היא תוכל. אנחנו פשוט רוצים כבר לבנות משהו, אבל בניגוד לשאר הקבוצות אין לנו הרבה שחקנים ויהיה לא קל לבנות כימיה ככה”. “אני רוצה להודות לבעלי המועדון וגם לחינאס, עשינו החתמות גדולות, עכשיו זה תפקידנו להפוך לקבוצה”.

שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)

על ים מדר ומיציץ’ ומצבם הרפואי: “קיבלתי עדכון שמיציץ’ כבר מרגיש טוב יותר ושיחק, העובדה שהוא ב-12 הסופיים בסגל אומרת שהוא הולך ונהיה כשיר. ים משחק גם כן, כבר אין לו כאבים”. על היורוליג: “זה מרתון, יהיה לנו לדעתי 11 שבועות כפולים עם טיסות. זה יהיה מאתגר”.

אלייז’ה בראיינט התראיין לאתר הרשמי של הפועל ת”א: “אנחנו קבוצה חדשה, אבל יש כאן שחקנים נהדרים עם ניסיון רב. יש לנו סיכוי מאוד גדול להגיע לאן שאנחנו מכוונים בסוף העונה”. על האם הוא יגיע עם הקבוצה לישראל: “טרם הוחלט, אני לוקח את הדברים צעד אחר צעד”. על מה הוא זוכר מהפועל ת”א מתקופתו הקודמת בישראל: “אני מכבד את התשוקה של האוהדים, אני מודה להם מאוד על התמיכה בי עכשיו”.

אלייז'ה בראיינט (איציק בלניצקי)

“שיחקתי נגד איטודיס כמה פעמים, הוא אחת הסיבות המרכזיות לסיבה שהגעתי לכאן. במשחק האחרון מולו כשהוא אימן את פנרבחצ’ה, הוא לא הפסיק להתלונן (צוחק). אני מתרגש לשחק בשבילו”, הוסיף אלייז’ה. על ההבדל בין מכבי תל אביב להפועל: “עכשיו הפועל הרבה יותר תחרותית, במכבי לא לקחו את הפועל בכזו רצינות כמו בימים האלה”.

המנהל המקצועי חינאס שיתף על הזווית שלו ונשאל אם הוא ידע שהקבוצה תחתים כל כך הרבה שחקנים: “בעיקרון כן, כי היורוליג, דבר שכמועדון לא היינו בו קודם, דורש שינויים ובמצבנו גם הרבה נסיעות. אנחנו צריכים לקחת את כל אלה בחשבון”. כמה הייתה מסובכת החתמת מיציץ’: “זה לא באמת היה מסובך מבחינת המו”מ, אך זה היה ארוך. היה קשה לנו למשוך שחקנים במהלך הלחימה עם איראן, אבל באופן כללי אני חושב שעשינו עבודה טובה”.

עוד על מיציץ’: “ואסה בהחלט הביא לנו את החשיפה, אבל זה לא רק הוא אלא עוד הרבה שחקנים. כל רכש שעשינו היה מותאם בשבילנו, אך גם הראה ליורוליג מה אנחנו באים לעשות. מיציץ’ הוא אגדה, זה כן מביא לך את האיכויות של כוכב”. על מה תיחשב בעיניו הצלחה השנה: “לזכות באליפות, לזכות בגביע ולהתחרות טוב ביורוליג. רוצים להוכיח ליורוליג שאנחנו תחרותיים ברמה הזאת”.

ג'ורג' חינאס (רדאד ג'בארה)

על המשך הקיץ: “יש עוד דברים על הפרק”, המשחק שהוא הכי מצפה לו ביורוליג: “מכבי ת”א. חוויתי את הדרבי בישראל, אני יודע שכאן בסופיה זה לא יהיה אותו דבר, אבל אני מקווה שכמה שיותר אוהדים יוכלו להגיע לכאן”. האם הוא קיבל הצעות על הסנטרים של הקבוצה: “כרגע אין חדש”.

“יש לנו המון משחקים וכמובן שיהיו גם פציעות, זו עונה ארוכה מאוד. אנחנו צריכים הרבה שחקנים כדי להתחרות בכל משחק ובכל מסגרת”. על למה הוא הולך להישאר בסופיה: “הבסיס שלנו הוא המטוס. אנחנו החלטנו שיהיה לנו מרכז כאן בסופיה כדי שמכאן נוכל לנהל את כל הקטע הלוגיסטי, במיוחד עבור היורוליג. אנחנו הולכים לעשות את קו סופיה-ת”א המון”.

דניאל אוטורו קיבל במה גם כן: “אלייז’ה הוא חבר קרוב שלי, הייתה לו השפעה טובה עליי והוא גם הסיבה שהגעתי להפועל ת”א. אני מרגיש בר מזל שיש לי את ההזדמנות ללבוש את החולצה הזאת ולשחק לצד השחקנים שבסגל”. הניגרי הוסיף לגבי היורוליג: “בשנה שעברה שיחקתי לראשונה בפלייאוף היורוליג, אנחנו נצטרך להתגבר על אתגרים רבים כדי להגיע לטופ 8 ולפיינל פור”. “אני יודע שאוהדי הפועל ת”א מאוד טובים, אני יודע שהם קולניים ואני אוהב את זה. אני מתרגש ומקווה שאייצג אותם עם כל היכולות שיש לי”, סיכם אוטורו.