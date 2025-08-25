יום שני, 25.08.2025 שעה 20:38
בית"ר ירושלים
שער עומר אצילי (19)
בישול בישול: איילסון טבארס
דקה 39
0 1
שופטת: אוראל גרינפלד
בני סכנין
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21הפועל ת"א3
31-21מ.ס אשדוד4
30-11עירוני טבריה5
00-00בית"ר ירושלים6
00-00בני סכנין7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
02-11עירוני ק"ש 10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14
דורון בן דור | 25/08/2025 20:00
הרכבים וציונים
 
 
עומר אצילי (עמרי שטיין)
עומר אצילי (עמרי שטיין)

המחזור הראשון של עונת 2025/26 בליגת העל יצא לדרך בסופ”ש האחרון והערב (שני) הוא מגיע לשיאו, כשבני סכנין ובית”ר ירושלים, נפגשות בשעה זו למה שנחשב לאחת היריבויות המתוחות בכדורגל שלנו, באצטדיון דוחא, כשלבית”רים לא יהיה קהל חוץ.

בני סכנין מגיעים למחזור הראשון אחרי שבמשחקם האחרון בגביע הטוטו, ניצחו את מ.ס אשדוד בדו קרב פנדלים. המועדון כזכור, סובל מסאגה מתמשכת כששחקני הרכש שלה עדיין לא נרשמו בבקרה. בעקבות כך האולטראס של המועדון הודיע שלא יגיע הערב.

מנגד, בית”ר ירושלים פתחה את העונה בצורה מעורבבת. הקבוצה מהבירה אמנם הודחה מאירופה, אבל בזירה המקומית המצב שונה. החבורה של יצחקי מגיעה אחרי שהיא הביסה את הפועל חיפה 0:5 בחצי גמר גביע הטוטו והיא לא מתכוונת לעצור היום. הירושלמים יחסרו את קפטן הקבוצה ירדן שועה, שכזכור עדיין מרצה את ההשעיה שלו אחרי התקרית עם המנהל המקצועי אלמוג כהן.

במשחק האחרון בין הקבוצות, בית”ר ניצחה את סכנין 0:3 מוחץ במסגרת רבע גמר גביע המדינה של העונה שעברה. מנגד, הניצחון האחרון של הקבוצה מהמגזר על זאת מהבירה היה בתחילת העונה הקודמת, כשהם ניצחו 1:2. בדרך כלל לא ניתן לחזות מי תנצח בין הקבוצות בגין הרקורד הצמוד בניהן בשנים האחרונות, אך היום נראה שבעקבות סערת הרישום של סכנין הקבוצה של יצחקי היא הפייבוריטית.

מחצית ראשונה
  • '19
  • שער
  • שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:1: העונה רק החלה וכבר קיבלנו את אחד משערי העונה. אצילי קיבל כדור במרכז ומכ-25 מטרים שלח פצצה אדירה אל בין החיבורים ולרשת
  • '16
  • החמצה
  • אצילי הכניס כדור עומק טוב לקאלו שמול אבו ניל בעט לגופו של השוער
  • '13
  • כרטיס צהוב
  • מתיו קוג'ו ספג כרטיס צהוב
  • '12
  • החמצה
  • גנטוס הוריד כדור לחורי עם הראש, האחרון בעט בנגיעה, אך סילבה היה במקום
  • '11
  • כרטיס צהוב
  • בריאן קרבאלי ספג כרטיס צהוב
  • '4
  • החמצה
  • כדור שעלה לרחבה הגיע לראשו של קרבאלי שנגח חלש החוצה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אוראל גרינפלד הוציא את המשחק לדרך!
