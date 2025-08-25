הרכבים וציונים



עומר אצילי (עמרי שטיין) עומר אצילי (עמרי שטיין)

המחזור הראשון של עונת 2025/26 בליגת העל יצא לדרך בסופ”ש האחרון והערב (שני) הוא מגיע לשיאו, כשבני סכנין ובית”ר ירושלים, נפגשות בשעה זו למה שנחשב לאחת היריבויות המתוחות בכדורגל שלנו, באצטדיון דוחא, כשלבית”רים לא יהיה קהל חוץ.

בני סכנין מגיעים למחזור הראשון אחרי שבמשחקם האחרון בגביע הטוטו, ניצחו את מ.ס אשדוד בדו קרב פנדלים. המועדון כזכור, סובל מסאגה מתמשכת כששחקני הרכש שלה עדיין לא נרשמו בבקרה. בעקבות כך האולטראס של המועדון הודיע שלא יגיע הערב.

מנגד, בית”ר ירושלים פתחה את העונה בצורה מעורבבת. הקבוצה מהבירה אמנם הודחה מאירופה, אבל בזירה המקומית המצב שונה. החבורה של יצחקי מגיעה אחרי שהיא הביסה את הפועל חיפה 0:5 בחצי גמר גביע הטוטו והיא לא מתכוונת לעצור היום. הירושלמים יחסרו את קפטן הקבוצה ירדן שועה, שכזכור עדיין מרצה את ההשעיה שלו אחרי התקרית עם המנהל המקצועי אלמוג כהן.

במשחק האחרון בין הקבוצות, בית”ר ניצחה את סכנין 0:3 מוחץ במסגרת רבע גמר גביע המדינה של העונה שעברה. מנגד, הניצחון האחרון של הקבוצה מהמגזר על זאת מהבירה היה בתחילת העונה הקודמת, כשהם ניצחו 1:2. בדרך כלל לא ניתן לחזות מי תנצח בין הקבוצות בגין הרקורד הצמוד בניהן בשנים האחרונות, אך היום נראה שבעקבות סערת הרישום של סכנין הקבוצה של יצחקי היא הפייבוריטית.