יום שני, 25.08.2025 שעה 11:30
מסתמן: איחוד בכפר כנא בתמיכתה של המועצה

לאחרונה התקיים במגרש העירוני משחק ידידות מול בית ג'אן, אירוע פתיחה בנוכחות ראשי המועדונים המאוחדים. ההתאחדות טרם אישרה את המהלך, מה מטרתו?

אנשי כל הקבוצות בכפר כנא יחד עם שחקני הקבוצה המאוחדת וראש המועצה (באדיבות עיריית כפר כנא)
רוחות של שינוי בכפר כנא. לאחר חודשים ארוכים של דיבורים והמתנה, הרי שבמועצה וכל המועדונים הפועלים בה, מכבי, הפועל ובית"ר, יתאחדו לכדי יחידה אחת על מנת שיפעל מועדון חזק אחד שיאגד בתוכו את כל מחלקות הנוער יחדיו לצד קבוצה בוגרת שתכלול בתוכה רוב של שחקנים מבית – מכפר כנא. המועדון צפוי להיקרא בהמשך הדרך "עירוני איחוד כפר כנא".

המהלך טרם אושר בהתאחדות לכדורגל, אבל במועצה כבר החלו לפעול מאחורי הקלעים, כולל משחק ידידות בין שחקני כפר כנא לבין בית ג'אן, אירוע בו נכחו ראש המועצה, עיז אלדין אמארה, ממלא מקומו, ואסים עבאס, שהיה שחקן כדורגל בעברו, ראשי שלושת המועדונים ועוד. המטרה היא לשמור הילדים בכפר כנא, למגר החולות הרעות בחברה הערבית ולמקצוע אותם.

ל-ONE נודע כי מ"מ ראש המועצה, ואסים עבאס, פנה לפני כחודש ימים למספר גורמים על מנת לקבוע פגישה ראשונה בנושא. מדובר במהלך שהחל להתבשל מהלך מול ראש המועצה, יחד עם אנשי הפועל, מכבי ובית"ר מליגה ג'. יש לציין כי הייתה היענות מצד כל הצדדים בעיר. החבר'ה מהמועצה ינהלו העניינים יחד עם מוחמד חט'יב ממכבי, שימשיך בענף הכדורגל.

הפועל כפר כנא, חלק מהאיחוד עכשיו (חגהפועל כפר כנא, חלק מהאיחוד עכשיו (חג'אג' רחאל)

המועצה רוצה לשמור על הכדורגל בכפר, הרי שיש לפחות 400 ילדים ואי אפשר לזרוק אותם לרחובות. כל זאת תחת מעטפת אחת, בכדי למגר האלימות במגזר ולחנך אותם להיות כדורגלנים וילדים טובים יותר. העירייה תתמוך כספית בקבוצה שתשחק בליגה א' צפון וצפויה להעביר לה סכום כולל של כמיליון שקלים בכדי להתקיים ולפעול ספורטיבית וכלכלית.

מוחמד (בירתי) עבאס יעמוד על הקווים, בדומה לשנים עברו בצעירי כפר כנא (מכבי). במועצה, כאמור, מאושרים מהמהלך הנרקם בחודשים האחרונים, מה שהיה אמור לקרות כבר בעונה שעברה. נכון לכרגע, בהתאחדות לכדורגל לא מכירים באיחוד הנ"ל, ואם אכן ישנו, הרי שיחל לפעול החל מעונת המשחקים הבאה, 2026/27.

