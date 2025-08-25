הזמן שלו: המפונה מק"ש שמככב במכבי פ"ת

ביוני 2025 האחרון, חודשים בודדים לפני פתיחת עונת 2025/26, במכבי פתח תקווה חתמו על חוזה ארוך טווח מול ליאם אלוק, שחקן ההתקפה בשנתון 2006. מדובר באחד מחריגי הגיל העונה של קבוצת הנוער, שבאוקטובר יחגוג את יום הולדתו ה-19. בסוף השבוע העניק שער ניצחון בדקה ה-93 לאחר שעלה כמחליף, מה שלא השאיר לו ברירה אלא להוריד חולצה (מרוב אושר) ולקבל על כך צהוב.

לא מדובר בעוד שחקן רגיל במכבי פתח תקווה. מדובר במי שפונה יחד עם משפחתו מביתו בקריית שמונה, הרי שמשם הוא במקור. כזכור, המלחמה מול ארגון הטרור חיזבאללה שיבשה את החיים השקטים והנורמטיביים בצפון הארץ, כולל בקריית שמונה, שקבוצות מחלקת הנוער שלה טרם עלו לכר הדשא בעיר.

ליאם אלוק הוא בן למשפחה שורשית בקריית שמונה. הדוד שלו, אלון, שיחק בהפועל ועירוני קריית שמונה במשך 19 עונות רצופות, כשלאחר מכן קיבל לידיו לאמן במחלקת הנוער של קריית שמונה. אלוק הצעיר, שבקרוב כאמור יחגוג 19, ממשיך את דרך משפחתו. בעונה החולפת לצורך העניין, היה חלק מהנפת גביע המדינה לנוער, לאחר ניצחון על הפועל חדרה בגמר.

ליאם אלוק חוגג (עמית ששה סעדיה)

דרכו של ליאם אלוק במכבי פתח תקווה החלה יחד עם קבוצת נערים א' של המועדון, אלא שהמרחק מהבית בקריית שמונה, החזיר אותו לשם, לקבוצת נערים א' של עירוני קריית שמונה. באותה עת (2022/23) עלה יחד עם חבריו לקבוצה מליגת נערים א' ארצית צפון לליגת נערים א' – על, עונה בה התכבד ב-12 שערי ליגה, לצד צמד שערים במסגרת גביע המדינה לשנתון שלו.

העונה, טרם טעם מהבוגרים בפ”ת, שירדו לליגה הלאומית בתום העונה החולפת, אבל הוא לא דואג. גם במועדון עצמו לא דואגים. לא פלא, כאמור, שהוחתם לחמש השנים הבאות. במכבי פתח תקווה רואים בו כשחקן כישרוני שעתיד להיות הדבר הבא בהתקפת המלאבסים ומי יודע אולי גם בקבוצות אחרות.

את עונת 2024/25 החולפת סיים עם 10 שערי ליגה לצד שלושה שערים במסגרת גביע המדינה לנוער, בעונה בה רשם 14 הופעות במכבי פתח תקווה ועוד 23 הופעות במדי הפועל חדרה, אותה עזב בפברואר 2025 ופגש אותה בגמר גביע המדינה לנוער כשהוא היה חלק מהניצחון כנגדה והנפת הגביע המיוחלת, בעוד חדרה מצאה עצמה בתום העונה יורדת לליגה הלאומית לנוער.

ליאם אלוק (באדיבות המועדון)

יש לציין כי בעונת 2023/24 היה חלק מהישרדותה של הפועל חדרה בליגת העל לנוער. במכבי פתח תקווה, מאז חבר אליה בעונת המשחקים 2022/23 כשחקן נערים א' שלה, יש לו כבר 29 הופעות. בקריית שמונה החל את דרכו בעונת המשחקים 2016/17. במשך כשש וחצי עונות שיחק במדיה והיה חלק בלתי נפרד מהמועדון שזוכר לו ימים יפים, כולל, כאמור, עלייה וחזרה לליגת העל.

הבוגרים של מכבי פתח תקווה סיימו במקום השני בבית ג' במסגרת גביע הטוטו לליגה הלאומית ומול מכבי הרצליה, במשחקי מקומות 8-5 ניצחו 1:2 את מכבי הרצליה, כך שסיימו את המשחקים הללו עם מאזן של שלושה ניצחונות והפסד אחד. ליאם אלוק בכוננות, הרי שיודע שבבוא העת העונה יקבל את דקותיו בליגה הלאומית, יחד עם חבר'ה בוגרים ממנו בשנים מספר. זה הזמן שלו.