"פגיעה חמורה בזכותו המקצועית של השחקן"

לאחר שפרסמנו כי שחקן נערים א' תובע את הפועל חיפה, עתה נודע ל-ONE כי יממה לפני מועדי הרישום הקבוצה לא רשמה את השחקן, מה שהותיר אותו בפלונטר

בהפועל חיפה יגיעו להבנות מול שחקנה מעונה שעברה בן 17? לקראת סוף חודש מרץ 2025 על שולחן המועדון האדום מהכרמל הונחה תביעה בגובה 155,000 אלף שקלים, כפי שפורסם ב-ONE. במהלך כל חודש יוני נוהל מו"מ בין הצדדים, בעוד בהפועל חיפה האמינו כי חוזהו יותר עם תום העונה החולפת, אלא שגם הבוררות ציינה בפניהם כי לא זו הסיטואציה אל מול השחקן הצעיר.

יש לציין כי אותו שחקן התאמן במהלך הקיץ האחרון יחד עם קבוצת הנוער של הפועל חיפה, ואף היה חלק ממשחקי האימון ב-11 הפותחים, כאשר יום לפני תום מועד הרישום, בהפועל חיפה אמרו למשפחתו במילים יפות "תסירו את התביעה, הוא יירשם. לא תסירו, הוא לא יוכל להירשם", כשנכון לכרגע – השחקן יושב בבית ללא כרטיס שחקן לעונת המשחקים 2025/26.

"מדובר בחוסר תום לב מובהק", הדגיש עו"ד אוהד כהן בפני ONE. נכון לכרגע, הוןעברה בקשה נוספת למוסד לבוררות על מנת לקדם את התביעה שהוגשה, כאמור, במרץ האחרון. יתרה מכך, הוגשה בקשה ל"סעד זמני", על מנת שהפועל חיפה תוכל לרשום השחקן לשורותיה ולתת לו ההזדמנות הראוייה לו, הרי שכרגע המהלך שלה פוגע בספורטיביות ובהתקדמותו של הנער. 

מדובר בפגיעה חמורה בזכותו המקצועית של התובע להשתתף במשחקי הליגה, למרות, שכאמור, משתתף באימוני הקבוצה. השחקן, וב"כ, עו"ד אוהד כהן, מקווים כי הבורר בתיק יקבל את הסעד הזמני, בכדי שיוכל להירשם, סוף כל סוף, לעונת המשחקים 2025/26, ולהיות חלק מהמועדון או כל מקום אחר אליו תסכים הפועל חיפה לשחרר, בכדי להמשיך ולהתקדם מקצועית.

