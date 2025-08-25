יום שני, 25.08.2025 שעה 10:46
ליגה אנגלית 25-26
60-62ארסנל1
60-52טוטנהאם2
41-52צ'לסי3
42-42נוטינגהאם פורסט4
32-41ליברפול5
32-42מנצ'סטר סיטי6
32-32סנדרלנד7
31-22אברטון8
34-32בורנמות'9
33-22ברנטפורד10
33-22ברנלי11
35-12לידס12
22-22פולהאם13
21-12קריסטל פאלאס14
10-01ניוקאסל15
12-12מנצ'סטר יונייטד16
11-02אסטון וילה17
13-12ברייטון18
05-02וולבס19
08-12ווסטהאם20

ההצעה הגדולה של טוטנהאם על ניקו פאס נדחתה

אפקט אזה? התרנגולים סורבו למרות שהיו מוכנים לשלם 70 מ' אירו על הכישרון של קומו, שמחכה לריאל. קשר אתלטיקו מבוקש באנגליה, עסקת בוניפייס נפלה

|
ניקו פאס (IMAGO)
ניקו פאס (IMAGO)

ליגות רבות ברחבי אירופה ובעולם כבר יצאו לדרך, אך חלון ההעברות עדיין נמצא בעיצומו כשהקבוצות עושות כל שביכולתן על מנת לחזק את הסגל שלהן. אנחנו כאן ב-ONE באנו לעשות לכם סדר בעונת המלפפונים עם כל ההעברות הרשמיות והדיווחים החמים.

דיווחים חמים

# טוטנהאם כבר איבדה את אברצ’ה אזה לארסנל, האם היא בדרך לפספס רכש נוסף? התרנגולים שלחו הצעה גדולה בגובה 70 מיליון אירו על ניקו פאס, הכישרון הצעיר שגדל בריאל מדריד ומשחק היום בקומו מאיטליה. אלא שאותה הצעה נדחתה על ידי קבוצתו של ססק פברגאס, כאשר על פי עיתונאי העל פאבריציו רומאנו, השחקן הספרדי עצמו מעוניין להישאר בארץ המגף ולהתפתח שם כדי שבעתיד הבלאנקוס ישתמשו בסעיף הרכישה החוזרת שיש להם עליו.

# ויקטור בוניפייס הושאל למילאן מבאייר לברקוזן, אך ככל הנראה לא ייצטרף בסופו של דבר לרוסונרי לאחר שנכשל בבדיקות הרפואיות. למרות הסכמה בעל פה בין המועדונים על דמי השאלה בסך 5 מיליון אירו וסעיף רכישה בסך 24 מיליון אירו, העסקה בוטלה והחלוץ יחזור לגרמניה.

ויקטור בוניפייס (רויטרס)ויקטור בוניפייס (רויטרס)

# באנגליה דיווחו כי קריסטל פאלאס בוחנת אם להגיש הצעה מסקרנת על קונור גלאגר. הקשר האנגלי שכבר שיחק אצל הלונדונים בהשאלה לפני כמה שנים, הפך לשחקן די חשוב אצל דייגו סימאונה באתלטיקו מדריד ויהיה מעניין לראות לאן יפנה הקיץ. גם ב’מירור’ הבריטי גיבו את הדיווחים: “פאלאס רוצה להחזיר את גלאגר לאנגליה”.

קונור גלאגר (רויטרס)קונור גלאגר (רויטרס)

# עוד מפאבריציו. מומחה ההעברות האיטלקי דיווח שפורטו ממשיכה במגעים לגבי יקוב קיביור של ארסנל. הדרקונים כבר נדחו על ידי הלונדונים בחודש יולי, אך לא מתכוונים לוותר על המגן הפולני של מיקל ארטטה והם כבר מתכננים הצעה חדשה ומשופרת שתישלח לתותחנים במהלך השבוע.

יקוב קיביור בנבחרת פולין (רויטרס)יקוב קיביור בנבחרת פולין (רויטרס)
