ההצעה הגדולה של טוטנהאם על ניקו פאס נדחתה

ליגות רבות ברחבי אירופה ובעולם כבר יצאו לדרך, אך חלון ההעברות עדיין נמצא בעיצומו כשהקבוצות עושות כל שביכולתן על מנת לחזק את הסגל שלהן. אנחנו כאן ב-ONE באנו לעשות לכם סדר בעונת המלפפונים עם כל ההעברות הרשמיות והדיווחים החמים.

דיווחים חמים

# טוטנהאם כבר איבדה את אברצ’ה אזה לארסנל, האם היא בדרך לפספס רכש נוסף? התרנגולים שלחו הצעה גדולה בגובה 70 מיליון אירו על ניקו פאס, הכישרון הצעיר שגדל בריאל מדריד ומשחק היום בקומו מאיטליה. אלא שאותה הצעה נדחתה על ידי קבוצתו של ססק פברגאס, כאשר על פי עיתונאי העל פאבריציו רומאנו, השחקן הספרדי עצמו מעוניין להישאר בארץ המגף ולהתפתח שם כדי שבעתיד הבלאנקוס ישתמשו בסעיף הרכישה החוזרת שיש להם עליו.

# ויקטור בוניפייס הושאל למילאן מבאייר לברקוזן, אך ככל הנראה לא ייצטרף בסופו של דבר לרוסונרי לאחר שנכשל בבדיקות הרפואיות. למרות הסכמה בעל פה בין המועדונים על דמי השאלה בסך 5 מיליון אירו וסעיף רכישה בסך 24 מיליון אירו, העסקה בוטלה והחלוץ יחזור לגרמניה.

ויקטור בוניפייס (רויטרס)

# באנגליה דיווחו כי קריסטל פאלאס בוחנת אם להגיש הצעה מסקרנת על קונור גלאגר. הקשר האנגלי שכבר שיחק אצל הלונדונים בהשאלה לפני כמה שנים, הפך לשחקן די חשוב אצל דייגו סימאונה באתלטיקו מדריד ויהיה מעניין לראות לאן יפנה הקיץ. גם ב’מירור’ הבריטי גיבו את הדיווחים: “פאלאס רוצה להחזיר את גלאגר לאנגליה”.

קונור גלאגר (רויטרס)

# עוד מפאבריציו. מומחה ההעברות האיטלקי דיווח שפורטו ממשיכה במגעים לגבי יקוב קיביור של ארסנל. הדרקונים כבר נדחו על ידי הלונדונים בחודש יולי, אך לא מתכוונים לוותר על המגן הפולני של מיקל ארטטה והם כבר מתכננים הצעה חדשה ומשופרת שתישלח לתותחנים במהלך השבוע.