ליגה ספרדית 25-26
60-72ויאריאל1
62-62ברצלונה2
60-42ריאל מדריד3
43-42אספניול4
41-22בטיס5
31-31ראיו וייקאנו6
30-21חטאפה7
32-31אתלטיק בילבאו8
32-22אלאבס9
31-12אוססונה10
23-32ריאל סוסיאדד11
22-22אלצ'ה12
13-22אתלטיקו מדריד13
12-12ולנסיה14
13-12סלטה ויגו15
14-12מיורקה16
03-21סביליה17
05-32לבאנטה18
05-02אוביידו19
08-12ג'ירונה20

"אמבפה מחזיק את ריאל, נותן לצ'אבי אלונסו זמן"

בספרד שיבחו את הצרפתי על ההופעה שלו: "ריאל מצאה במה להיאחז, המאמן שלח נורת אזהרה לכל מי שחשב שמקומו בהרכב פתוח". וגם: ויניסיוס ומסטנטואונו

|
כותרות העיתונים בספרד (צילום מסך)
כותרות העיתונים בספרד (צילום מסך)

במבט על התוצאה זה אולי לא נראה כך, אבל ריאל מדריד הזיעה לא מעט כדי לנצח 0:3 באוביידו. היא עשתה זאת בזכות צמד של קיליאן אמבפה, השני בדקה ה־83, ועוד שער של ויניסיוס בדקה ה־93. למרות הניצחון, אצל הלבנים שוב נותרו סימני שאלה, בדיוק כפי שהיה מול אוססונה, במיוחד במחצית השנייה, בה אוביידו האמיצה הייתה טובה יותר, אך חסרה את הדבר החשוב ביותר: שער. המחלוקות לא נעדרו, כששתי הקבוצות דרשו פנדלים ואוביידו אף טענה לעבירה במהלך שהוביל לשער ה־0:1, אך השופטים דחו את כל הדרישות.

“אמבפה מחזיק את מדריד על המסלול”, נכתב ב’מארקה’, “אמבפה שוחרר לחופשי. הצרפתי חתם את הניצחון של ריאל מדריד יציבה ושאפתנית, בהנהגת טשואמני במחצית הראשונה, אך הססנית בשנייה. בשל עייפות או היסוס, הקבוצה של אלונסו התערערה כשאוביידו לחצה קדימה, והייתה קרובה לשוויון עם בעיטה של סיבו שפגעה בקורה. ויניסיוס, שפתח על הספסל, סגר עניין עם חטיפה ובישול ולאחר מכן שער מאוחר. הוא שיחק כדורגל, וגם לא חסך כמה מחוות מוכרות”, הוסיפו.

“אמבפה נותן לצ’אבי אלונסו זמן”, זעקה הכותרת ב’אס’, “בעוד הקבוצה עדיין מחפשת את קצב השיא שלה, ריאל מצאה במה להיאחז: אמבפה. הצרפתי שנתן שערים בעונה שעברה, מביא השנה גם שערים וגם נוכחות. אלונסו ערך ארבעה חילופים והראה שהקבוצה שומרת על עקרונותיה, היא שולטת בכדור, מחזירה אותו במהירות ולא סופגת כמעט כלום, אבל המעבר ממצוין ל"עובר בקושי" קורה ככל שהיא מתקדמת במגרש. בחלק הקדמי הדברים נראים חשוכים יותר, בעיקר מול יריבות שמצפות הרבה ומציעות מעט, כמו אוביידו. ושם מופיע "תותח משוחרר", אולי הטוב בעולם, אמבפה, כדי לקנות לפרויקט עוד זמן. קוסם נוסף, ויניסיוס, קיבל טיפול בספסל, וכשנכנס היה משוחרר לגמרי: שער, בישול ומלחמה עם הקהל, וכל זה בפחות מחצי שעה. גאון עם יותר מדי גאונות”.

ריאל מביסה את אוביידו, אמבפה מככב עם צמד

בספרד המשיכו לנתח: “דני קרבחאל, רודריגו ופרנקו מסטנטואונו פתחו בהרכב בקרלוס טרטיירה. זו הייתה נורת אזהרה לכל מי שחושב שהמקום בהרכב מובן מאליו, גם כשמדובר בוויניסיוס או ברכש נוצץ כמו טרנט. ומעל הכל, מסר לשחקנים שלא פותחים שהם לא "נוספים" בלבד. גם אנטוניו רודיגר יכול להעיד על כך. לעת עתה, המאמן ניצח בליגה עם שערים שנכבשו אך ורק על ידי אמבפה ו-ויניסיוס”.

על החיבה של המאמן למסטנטואונו נכתב בתקשורת בספרד: “אהבה ממבט ראשון. נדיר לראות מאמן שמפגין כל כך הרבה התלהבות משחקן צעיר כפי שאלונסו מפגין כלפי מסטנטואונו. עוד לפני שהארגנטינאי הצטרף רשמית לקבוצה, המאמן הציף אותו במחמאות. זה היה יכול להיראות כצעד פוליטי בלבד, אבל ההתרחשויות הראו שהשחקן מבואנוס איירס הוא נכס חשוב מאוד עבורו. הוא כבר פתח לראשונה בהרכב במשחק בקרלוס טרטיירה, והשאלה שנותרה היא האם לא היה ראוי לכך כבר מוקדם יותר, מול אוססונה, אם לא מתוך צניעות רגעית של המאמן. מול אוביידו לא הותיר מסטנטואונו חותם גדול בשעה ששיחק, אבל עצם העובדה שהוא כבר שחקן הרכב היא ברורה לחלוטין”.

פרנקו מסטנטואונו נופל בתוך הרחבה (IMAGO)פרנקו מסטנטואונו נופל בתוך הרחבה (IMAGO)
