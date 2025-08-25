יום שני, 25.08.2025 שעה 11:29
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21הפועל ת"א3
31-21מ.ס אשדוד4
30-11עירוני טבריה5
00-00בית"ר ירושלים6
00-00בני סכנין7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

שביעות רצון בחיפה מסק, שמסיים חוזה בקיץ

הירוקים שמו לב לשיפור אצל הסנגלי ("כשהוא מרוכז הוא הבלם הזר הטוב בליגה"), אך טרם הוצע לו חוזה חדש. בינואר יוכל לנהל מו"מ עם כל קבוצה שיחפוץ

|
עבדולאי סק (שחר גרוס)
עבדולאי סק (שחר גרוס)

במכבי חיפה יש שביעות רצון גדולה מאוד מניצחון הליגה הראשון מול בני ריינה ששחרר לא מעט לחץ אחרי ההדחה מאירופה, ונראה שעם התיקונים והשדרוג שהקבוצה רוצה לעשות ולצרף כפי שפורסם אתמול ב-ONE, בדמותם של מוחמד אבו פאני או קשר זר אחר וסילבה קאני מבית"ר ירושלים, ניתן יהיה להציג קבוצה הרבה יותר חזקה על מנת להתמודד על תואר האליפות.

"אנחנו לוקחים את הניצחון בפרופורציות, אבל מותר לנו לשמוח. תמיד כיף לפתוח ברגל ימין ולמצח בבית, בטח מול הקהל שלנו בסמי עופר", אמרו בקבוצה. אחד השחקנים מלבד איתן אזולאי שעשה השנה שינוי משמעותי הוא הבלם הסנגלי עבדולאי סק, שמסיים בסוף העונה את החוזה של ארבע שנים וטרם קיבל הצעה לחידוש החוזה.

סק הוא בעל השכר הגבוה ביותר מבין שחקני הקבוצה וניכר שהשנה לקח את עצמו בידיים אחרי שנתיים לא טובות, במהלכן ללא קשר ליכולת עבר גם טרגדיה משפחתית. מתחילת העונה סק שנמנה עם שלושת הקפטנים אחרי הקפטן הראשי דולב חזיזה, מגלה אחריות גדולה ומשחק הגנה אחראי.

עבדולאי סק (עמרי שטיין)עבדולאי סק (עמרי שטיין)

"סק, כאשר הוא מרוכז, הוא הבלם הזר הטוב ביותר בליגה. השינוי ביכולת של סק מורגשת מאוד בעיקר בזכות המגן הימני שצירפנו יילה בטאי שמאזן את משחק ההגנה שלנו, סוגר לא מעט פינות ועוזר לסק במשחק ההגנה", אמרו בקבוצה.

במכבי חיפה כאמור יצטרכו לקבל החלטה לגבי סק שבינואר יוכל לנהל משא ומתן עם כל קבוצה שירצה, כיוון שבקיץ הקרוב יסיים חוזה של ארבע שנים במועדון. הסנגלי הרוויח כ-500 אלף אירו לעונה במועדון מהכרמל.

במקביל לכל זה במכבי חיפה יצטרכו לדלל את הסגל בקרוב מאוד ונראה שבמהלך פגרת הנבחרת מספר שחקנים כמו עילאי חג'ג', תומר לנס שעובר שיקום וליאם חרמש יושאלו, מי במסגרת טרייד אפשרי ומי לכל קבוצה שתחפוץ באחד מהם.

