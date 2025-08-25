יום שני, 25.08.2025 שעה 09:32
ג'וקוביץ' עלה שלב, מדבדב הודח בסיבוב הראשון

אליפות ארה"ב הפתוחה: הסרבי גבר 0:3 במערכות על יריבו האמריקאי, הרוסי ספג 3:2 דרמטי מבונזי הצרפתי שניצח אותו גם בווימבלדון. פגולה העפילה בנשים

נובאק ג'וקוביץ' (IMAGO)
נובאק ג'וקוביץ' (IMAGO)

הגראנד סלאם האחרון של השנה, אליפות ארצות הברית הפתוחה, נפתח כבר אתמול (ראשון) בלי יותר מדי הפתעות. במהלך הלילה, טניסאים גדולים נוספים עלו למשחק שלהם במסגרת הסיבוב הראשון ולצד עוד תוצאות צפויות, קיבלנו גם כמה כאלה שלא.

נובאק ג’וקוביץ’, המדורג 7 בעולם, טייל לסיבוב השני עם 0:3 חלק על לרנר טיאן (המדורג 50 בעולם) האמריקאי (1:6, 6:7, 2:6). אחרי ההדחה בחצי גמר ווימבלדון, הסרבי לא יתפשר על פחות מזכייה בתואר נוסף ואותו ניצחון העניק לו את הספתח לקראת המשך התחרות.

בניגוד לנולה, מי שנפרד מהטורניר ואכזב שוב הוא דניל מדבדב. הרוסי שמדורג 13 בעולם פגש בסיבוב הראשון את בנג’מין בונזי הצרפתי (51 בעולם) ולמרות שכבר חזר מפיגור כפול במערכות, הוא נכנע 3:2 (6:4, 0:6, 6:7, 7:5, 6:3) לאותו יריב שהדיח אותו באותו השלב גם בווימבלדון.

דניל מדבדב (רויטרס)דניל מדבדב (רויטרס)

מדבדב לא קיבל יפה את ההפסד הכואב, לא במהלכו ולא אחריו. במערכה השלישית, אחד הצלמים עזב את המגרש והרוסי משום מה החל להקניטו בקול רם מול הקהל שממש לא אהב זאת. אותה סיטואציה גם גררה דין ודברים עם שופט המשחק. בתום ההתמודדות, המדורג 13 בעולם אף ריסק את מחבטו.

בנשים, המדורגת 4 בעולם ג’סיקה פגולה, עלתה גם היא לסיבוב השני עם 0:2 במערכות (6:4, 0:6) על מאייר שריף ממצרים (המדורגת 102 בעולם). כזכור, בשנה שעברה האמריקאית סיימה כפיינליסטית, אך רק במקום השני לאחר הפסד בגמר הגדול למדורגת ראשונה בעולם ארינה סבלנקה.

תוצאות נוספות

גברים
ג’ורדן תומפסון – קורנטין מוטה 3:6, 6:1, 4:6, 2:6
מריאנו נאבונה – מרקוס גירון 4:7, 7:5, 6:4, 5:7, 0:6

נשים
אנסטסיה פוטאפובה – ג’ו לין 2:6, 6:4, 4:6
יוליה סטרודובצבה – אנה בלינקובה 1:6, 3:6

