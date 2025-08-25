יום שני, 25.08.2025 שעה 09:30
ליגה הולנדית 25-26
91-123ניימיכן1
93-123פ.ס.וו. איינדהובן2
72-63אייאקס3
61-42פיינורד4
60-32זוולה5
63-93אוטרכט6
67-63ספרטה רוטרדם7
43-62אלקמאר8
35-53וולנדם9
34-23טוונטה אנסחדה10
39-53כרונינגן11
36-23נאק ברדה12
27-43גו אהד איגלס13
14-32פורטונה סיטארד14
15-33הירנביין15
16-23טלסטאר16
011-23אקסלסיור רוטרדם17
010-13הראקלס אלמלו18

האויב של ליאו מסי ממונדיאל 2022 החמיא לגלוך

חלוץ אייאקס ואוט ווחהורסט שהתעמת עם הפרעוש בקטאר שיבח את הישראלי: "יש מן תחושה שאתה מבין מה הוא רוצה לעשות. זה משהו שאני בהחלט יכול להרגיש"

|
ווחהורסט וגלוך (IMAGO)
ווחהורסט וגלוך (IMAGO)

הופעת בכורה בהרכב של אוסקר גלוך באייאקס הסתיימה אמש (ראשון) בניצחון 0:2 על הראקלס, והישראלי זכה למחמאות יוצאות דופן מחברו להתקפה, ואוט ווחהורסט, מי שנחשב ל"אויב הגדול" של ליאו מסי ממונדיאל 2022, אחרי העימות המפורסם ביניהם במנהרת השחקנים, שם הטיח בו הארגנטינאי את המשפט הזכור: "על מה אתה מסתכל, טמבל?"

ווחהורסט, שכבש את השער השני של אייאקס, התייחס בסיום לשיתוף הפעולה עם גלוך במסיבת העיתונאים: "יש לך מן תחושה כזו שאתה מבין מה הוא רוצה לעשות. זה משהו שאני בהחלט יכול להרגיש". החלוץ הדגיש כי הוא מתחבר במיוחד לשילוב עם הקשר הישראלי סביב הרחבה ובמשחק הקומבינציות: "במיוחד ליד הרחבה, אתה יכול להרגיש מה הוא מתכנן".

החלוץ ההולנדי הוסיף כי הוא מרוצה מהניצחון ומהיכולת ההתקפית שהציגו: "זה היה ניצחון טוב, ותמיד כיף להבקיע. יצרנו הרבה מצבים כקבוצה ואני מרגיש נוח מאוד עם הסגנון ההתקפי שלנו". בהמשך דיבר גם על שאיפותיו לעונה: "המטרה היא להבקיע 25 שערים. לא להיות מלך השערים, זו לא המטרה בפני עצמה, אלא להיות חשוב לקבוצה ולהוציא מעצמי את המקסימום".

עבור גלוך, מדובר בצעד משמעותי בקריירה, לא רק בזכות ההופעה הראשונה בהרכב של אייאקס, אלא בעיקר כי הוא זוכה לאמון ולחיבור מידי מאחד החלוצים המובילים של הקבוצה. אם לשפוט לפי דבריו של ווחהורסט, נראה שהישראלי כבר מתחיל להשתלב היטב במערכת של הענקית מאמסטרדם.

הגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
