האויב של ליאו מסי ממונדיאל 2022 החמיא לגלוך

הופעת בכורה בהרכב של אוסקר גלוך באייאקס הסתיימה אמש (ראשון) בניצחון 0:2 על הראקלס, והישראלי זכה למחמאות יוצאות דופן מחברו להתקפה, ואוט ווחהורסט, מי שנחשב ל"אויב הגדול" של ליאו מסי ממונדיאל 2022, אחרי העימות המפורסם ביניהם במנהרת השחקנים, שם הטיח בו הארגנטינאי את המשפט הזכור: "על מה אתה מסתכל, טמבל?"

ווחהורסט, שכבש את השער השני של אייאקס, התייחס בסיום לשיתוף הפעולה עם גלוך במסיבת העיתונאים: "יש לך מן תחושה כזו שאתה מבין מה הוא רוצה לעשות. זה משהו שאני בהחלט יכול להרגיש". החלוץ הדגיש כי הוא מתחבר במיוחד לשילוב עם הקשר הישראלי סביב הרחבה ובמשחק הקומבינציות: "במיוחד ליד הרחבה, אתה יכול להרגיש מה הוא מתכנן".

החלוץ ההולנדי הוסיף כי הוא מרוצה מהניצחון ומהיכולת ההתקפית שהציגו: "זה היה ניצחון טוב, ותמיד כיף להבקיע. יצרנו הרבה מצבים כקבוצה ואני מרגיש נוח מאוד עם הסגנון ההתקפי שלנו". בהמשך דיבר גם על שאיפותיו לעונה: "המטרה היא להבקיע 25 שערים. לא להיות מלך השערים, זו לא המטרה בפני עצמה, אלא להיות חשוב לקבוצה ולהוציא מעצמי את המקסימום".

עבור גלוך, מדובר בצעד משמעותי בקריירה, לא רק בזכות ההופעה הראשונה בהרכב של אייאקס, אלא בעיקר כי הוא זוכה לאמון ולחיבור מידי מאחד החלוצים המובילים של הקבוצה. אם לשפוט לפי דבריו של ווחהורסט, נראה שהישראלי כבר מתחיל להשתלב היטב במערכת של הענקית מאמסטרדם.