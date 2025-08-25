הסיפור המלא על השביתה האיטלקית של ונטורה

אחרי שכשלה באירופה ובחצי גמר גביע הטוטו, הפועל באר שבע פתחה את עונת 2025/26 בליגת העל בצורה הכי דרמטית שיש עם מהפך גדול אמש (ראשון) באצטדיון נתניה, אחרי פיגור כפול מול מכבי נתניה. החבורה של רן קוז’וק נכנסה להלם אחרי פיגור של 2:0 במחצית הראשונה, אבל התעשתות מהירה וזאהי אחמד אחד, העניקו מהפך ענק וניצחון 2:4.



איציק כלפי ודובב גבאי פותחים את ליגת העל עם פרק לסיכום 3 הנקודות הראשונות של הפועל באר שבע בערוץ הפודקאסטים של ONE. מי המצטיין המפתיע של דובב גבאי, החשיבות הגדולה של הניצחון לאור מקרה ונטורה והתגובה הטובה של רן קוז'וק שקיבל מחמאות בפאנל.

עוד בפרק: הסיפור המלא על לוקאס ונטורה והשביתה האיטלקית שלו, לאן תגיע באר שבע בלעדיו, האם יש סיכוי שיישאר, הצורך בחיזוק ולקראת המשחק הקרוב נגד עירוני טבריה. האזנה נעימה.