דבר אחד ברור: ריאל מדריד - הקבוצה של אמבפה

אוביידו חזרה לארח משחקים בליגה הספרדית אחרי 24 שנה באירוע חגיגי בו העולה החדשה אירחה את ריאל מדריד, אבל הבלאנקוס ניצחו 3:0 ולקחו עוד שלוש נקודות. הקבוצה של צאבי אלונסו עדיין בבנייה, אבל דבר אחד כבר ברור - זו הקבוצה של קיליאן אמבפה.

האזינו לפודקאסט ריאל מדריד עם אסי ממן, חמי אלמוג וריף גרוס סיכמו את המשחק: ריאל מדריד החדשה עדיין לא התאימה את עצמה לפילוסופיה של המאמן החדש, אבל היא אוספת שש נקודות מתוך שש אפשריות והכי חשוב שההגנה לא סופגת אחרי הבעיות שהיו בעונה שעברה בחוליה האחורית.

האוסן משדרג, רודיגר חוזר לעצמו, השינויים בהרכב התדרוך לשחקני הכנף באמצע המשחק מראה שצאבי אלונסו עדיין לא הנחיל את השיטה לקבוצה, מה אמר המאמן לגבי זה וההצהרה שלו “עוד לא התחלנו לעבוד על פיצוח בונקרים”, הרחשים לגבי מעמדם של ויניסיוס ורודריגו שעשויים לעזוב, ארדה גולר קיבל את המפתחות ומנסה להשפיע על הקבוצה כשהוא במרכז העניינים,

וגם: האם מסע הרכש של ריאל עדיין לא תם? האם אפשר לקחת את הכתר מבארסה אחרי עונה קשה מול הקטלונים? ואיך ייראה המשחק מול מיורקה בשבת? האזינו לפרק.