הקשר דוראל אבונו חתם לעונה עם אופציה בסכנין

שחקן נבחרת קונגו, דוראל אבונו, בן 27, חתם בבני סכנין לעונה עם אופציה לעונה נוספת ע״י סוכנו אריאל בוזורגי.

אבונו, לו 23 הופעות במדי הנבחרת של קונגו, שיחק עונה אחרונה בקבוצת קורום מהליגה השנייה בטורקיה, בה רשם 15 הופעות, עם שני שערים ושני בישולים. שנה לפני כן שיחק בקלוז’ הרומנית, בה רשם 32 הופעות, עם שני שערים ושבעה בישולים.

אבונו שיחק גם בליגה הצרפתית במדי קאן, בה רשם תשע הופעות בליגה הראשונה, ועוד 40 הופעות בסך הכל במדי קאן ואורלאן בליגה השנייה בצרפת, בהן כבש חמישה שערים ובישל עוד שניים.