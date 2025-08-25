יום שני, 25.08.2025 שעה 09:29
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
5426-4828פילדלפיה יוניון1
5235-4228סינסינטי2
5032-4928נאשוויל3
4739-4628שארלוט4
4740-5428אורלנדו סיטי5
4640-5425אינטר מיאמי6
4539-4327קולומבוס קרו7
4430-3726ניו יורק סיטי8
3938-4228ניו יורק רד בולס9
3948-5027שיקאגו פייר10
3138-3527ניו אינגלנד רבולושן11
2434-2727טורונטו12
2350-2828מונטריאול13
2349-3127אטלנטה יונייטד14
2153-2428די.סי. יונייטד15
 מערב 
5333-5228סן דייגו אפ.סי1
5031-4728מינסוטה יונייטד2
4931-4727ונקובר ווייטקאפס3
4438-4827סיאטל סאונדרס4
4131-4425FC לוס אנג'לס5
3837-3527פורטלנד טימברס6
3644-3628קולורדו ראפידס7
3548-5228סן חוזה ארת'קווייקס8
3532-2626אוסטין9
3136-2827ריאל סולט לייק10
3047-3927דאלאס11
2944-3427יוסטון דינמו12
2455-3927קנזס סיטי13
2147-3127סנט לואיס סיטי14
1955-3227לוס אנג'לס גלאקסי15

עידן טוקלומטי בישל את שער הניצחון של שארלוט

ממשיך ביכולת הנהדרת: הישראלי בישל את הגול היחיד במשחק ב-0:1 על ניו יורק ורצף הניצחונות של קבוצתו עלה לשבעה. ליאל עבדה נכנס כמחליף בדקה ה-73

|
עידן טוקלומטי חוגג (רויטרס)
עידן טוקלומטי חוגג (רויטרס)

שארלוט FC ועידן טוקלומטי ניצחו הלילה (בין ראשון לשני) 0:1 את ניו יורק רד בולס, במשחק בו שותף גם ליאל עבדה. מי שגנב את ההצגה היה טוקלומטי, שבישל את השער היחיד במשחק והיה מהבולטים על הדשא.

האירוע המכריע התרחש בדקה ה־30. טוקלומטי ניצל טעות בהגנת האורחים, השתלט על כדור סמוך לרחבה והעביר מסירה חכמה ימינה לקרווין ורגאס. הקולומביאני לא התבלבל, בעט בחוזקה פנימה והעלה את שארלוט ליתרון, יתרון שנשמר עד לסיום. עבור טוקלומטי זהו הבישול הרביעי העונה, ובמקביל הוא גם השלים 90 דקות מלאות לפני שירד לנוח בתוספת הזמן.

ליאל עבדה, שפתח את המשחק על הספסל, קיבל הזדמנות בדקה ה־73 ורשם הופעה נוספת במדי שארלוט, שהמשיכה במסע המרשים שלה. הקבוצה רשמה ניצחון שביעי ברציפות בליגה ולא הפסידה בשמונת משחקיה האחרונים. בנוסף, השוער קריסטיאן קהלינה שמר בפעם הרביעית ברציפות על רשת נקייה, רצף שלא קרה למועדון מעולם.

המאזן הביתי של שארלוט העונה גם הוא מרשים: 2:11:1 באצטדיון הבנק אוף אמריקה. בכך היא מטפסת למקום החמישי בטבלת המזרח ומבססת את עצמה בתמונת הפלייאוף. מנגד, ניו יורק רד בולס, שגברה על שארלוט 2:4 בסיבוב הקודם בחודש מאי, נותרה מאוכזבת עם 11 ניצחונות בלבד מאז פתיחת העונה.

כך או כך היה זה עוד לילה גדול לישראלים בארצות הברית, ובעיקר לעידן טוקלומטי, שממשיך להוכיח את עצמו כגורם משמעותי בקבוצה שנמצאת בכושר הטוב ביותר בליגה.

