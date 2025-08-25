עידן טוקלומטי בישל את שער הניצחון של שארלוט

שארלוט FC ועידן טוקלומטי ניצחו הלילה (בין ראשון לשני) 0:1 את ניו יורק רד בולס, במשחק בו שותף גם ליאל עבדה. מי שגנב את ההצגה היה טוקלומטי, שבישל את השער היחיד במשחק והיה מהבולטים על הדשא.

האירוע המכריע התרחש בדקה ה־30. טוקלומטי ניצל טעות בהגנת האורחים, השתלט על כדור סמוך לרחבה והעביר מסירה חכמה ימינה לקרווין ורגאס. הקולומביאני לא התבלבל, בעט בחוזקה פנימה והעלה את שארלוט ליתרון, יתרון שנשמר עד לסיום. עבור טוקלומטי זהו הבישול הרביעי העונה, ובמקביל הוא גם השלים 90 דקות מלאות לפני שירד לנוח בתוספת הזמן.

ליאל עבדה, שפתח את המשחק על הספסל, קיבל הזדמנות בדקה ה־73 ורשם הופעה נוספת במדי שארלוט, שהמשיכה במסע המרשים שלה. הקבוצה רשמה ניצחון שביעי ברציפות בליגה ולא הפסידה בשמונת משחקיה האחרונים. בנוסף, השוער קריסטיאן קהלינה שמר בפעם הרביעית ברציפות על רשת נקייה, רצף שלא קרה למועדון מעולם.

המאזן הביתי של שארלוט העונה גם הוא מרשים: 2:11:1 באצטדיון הבנק אוף אמריקה. בכך היא מטפסת למקום החמישי בטבלת המזרח ומבססת את עצמה בתמונת הפלייאוף. מנגד, ניו יורק רד בולס, שגברה על שארלוט 2:4 בסיבוב הקודם בחודש מאי, נותרה מאוכזבת עם 11 ניצחונות בלבד מאז פתיחת העונה.

כך או כך היה זה עוד לילה גדול לישראלים בארצות הברית, ובעיקר לעידן טוקלומטי, שממשיך להוכיח את עצמו כגורם משמעותי בקבוצה שנמצאת בכושר הטוב ביותר בליגה.