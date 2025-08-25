כועס ומפהק: ה"מופע" של ויניסיוס נגד אוביידו

ויניסיוס תמיד מצליח לבלוט גם כשהוא לא על המגרש. הברזילאי כבש שער ובישל באצטדיון קרלוס טרטיירה, אבל שוב הוסיף כמה מחוות מעוררות מחלוקת כלפי כל מי שנכח ביציע.

“המופע שלו החל כבר בדקות הראשונות. כשהוא ישב על הספסל לצד מיליטאו, המצלמות תפסו אותו מפהק. צ’אבי אלונסו השאיר אותו על הספסל כדי לתת דקות לרודריגו, שעומד לעזוב. חברו לנבחרת קיבל את המקום באגף שלו אחרי זמן רב, ובינתיים ויני השתעמם על הספסל”, ביקרו בספרד.

ריאל מדריד לא הצליחה לפרוץ את הדרך למרות יתרון בכדור, וצ’אבי אלונסו בחר להכניס עוד שחקני התקפה. מסטנטואונו ורודריגו פתחו באנרגיות, אבל דעכו במהרה. לוויניסיוס נותרה חצי שעה להוכיח למאמן שטעה כשהשאיר אותו על הספסל, והוא השאיר חותמת עם שער ובישול לקיליאן אמבפה. אבל עוד לפני כן, הוא כבר התעמת עם השופט לאחר שקיבל צהוב על צלילה ברחבה בחיפוש אחר פנדל. “מחווה די אופיינית לברזילאי, שנוטה לכעוס מאוד על שופטים”, ביקרו בספרד.

ריאל מביסה את אוביידו, אמבפה מככב עם צמד

בדרך כלל זה מוציא אותו מהמשחק, אבל הפעם הוא הצליח להפוך את האנרגיות לשני שערים. לבישול לאמבפה הוא הגיב בצורה לא שגרתית: הצביע על השופט והתחיל לפלוט מילים לאוויר. לא ברור מה אמר הקיצוני, אבל אמבפה מיד כיסה את פיו וחייך כששמע את דברי חברו.

אחרי השער הייתה לו גם תגובה לאוהדים, כשהוא שולח אותם עם תנועות ידיים לליגה השנייה. הקהל המקומי צעק לעברו "טיפש, טיפש" אחרי הצהוב על ההתחזות. במהלך האחרון של המשחק, ויני כבש ושוב שם את האצבע לאוזן במחווה מתגרה לעבר הקהל.

ויניסיוס ואמבפה חוגגים (IMAGO)

“ההופעה שלו בטרטיירה הייתה מונעת בעיקר מכעס על כך שפתח על הספסל ומתסכול מהצהוב שקיבל. רבים במדריד מבקרים אותו על כך שהוא מתמקד יותר בעניינים חיצוניים מאשר במשחק עצמו, וגם הפעם, על אף שתרם שני שערים, הוא שוב לא הצליח להשאיר את הדיון סביבו נקי”, נכתב בספרד.

“מרגע שעל המגרש, הקהל בטרטיירה שרק לו בוז וקלל אותו, והוא התעמת עם האוהדים לאורך כל ההתמודדות. אחרי השער השני של אמבפה, שהגיע מבישול שלו, ויניסיוס פנה ליציעים כדי להתגרות, והקהל הגיב בזריקת בקבוק לעברו, בזמן שהוא ביצע תנועות זעם ואמבפה ניסה להרגיע את הרוחות כשהסתיר את פיו”, סיכמו בספרד.