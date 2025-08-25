יום שני, 25.08.2025 שעה 07:18
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
60-72ויאריאל1
62-62ברצלונה2
60-42ריאל מדריד3
43-42אספניול4
41-22בטיס5
31-31ראיו וייקאנו6
30-21חטאפה7
32-31אתלטיק בילבאו8
32-22אלאבס9
31-12אוססונה10
23-32ריאל סוסיאדד11
22-22אלצ'ה12
13-22אתלטיקו מדריד13
12-12ולנסיה14
13-12סלטה ויגו15
14-12מיורקה16
03-21סביליה17
05-32לבאנטה18
05-02אוביידו19
08-12ג'ירונה20

"הריקוד האחרון": האם סבאיוס נפרד מריאל מדריד?

הקשר העלה תמונה שלו משחק והוסיף את המילים הללו, מה שהצית גל שמועות בנוגע לעזיבה אפשרית ומעבר לבטיס. וגם: האם הבלאנקוס יתחזקו בקשר במקומו?

|
דני סבאיוס (IMAGO)
דני סבאיוס (IMAGO)

בעוד ריאל מדריד עזבה את אצטדיון קרלוס טרטיירה עם שלוש נקודות בכיס, דני סבאיוס שלף את הטלפון, העלה תמונה מהמשחק לאינסטגרם וצירף מסר מעורפל לצידה.

"Last dance", ואימוג’י של ידיים בתנועת תודה. זה היה המסר של דני סבאיוס, שהותיר אחריו מילים מסתוריות כשהוא נכנס לשבוע האחרון של חלון ההעברות.

סבאיוס נכנס בדקה ה־86 במקום אמבפה ושיחק פחות מעשר דקות, אולי במשחקו האחרון בריאל מדריד. ההודעה של הקשר רומזת שייתכן שזה היה משחקו האחרון בקבוצה.

ריאל מביסה את אוביידו, אמבפה מככב עם צמד

בשבועות האחרונים היה סבאיוס פעיל ברשתות החברתיות, כשהגיב בעיקר לשמועות על מעבר לבטיס. הקשר לא הסתיר את רצונו לשוב לקבוצה בירוק־לבן ואף רמז לכך באמצעות לייקים ותגובות.

חיזוק נוסף בקישור?

אם סבאיוס אכן יעזוב בשבוע האחרון של חלון ההעברות, ריאל מדריד תישאר עם חמישה קשרים בלבד: אורליאן טשואמני, פדריקו ואלוורדה, ארדה גולר, אדוארדו קמאבינגה וג’וד בלינגהאם. כעת נותר לראות אם ההנהלה וצ’אבי אלונסו יחליטו שמדובר בסגל דל מדי לעונה הארוכה ויפנו לשוק כדי לחזק את העמדה הזו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */