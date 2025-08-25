"אמבפה העלה 4 ק"ג מאז מונדיאל המועדונים"

צ’אבי אלונסו התייצב במסיבת העיתונאים באצטדיון קרלוס טרטיירה כדי לנתח את המשחק בין ריאל מדריד לבין אוביידו של פאנוביץ’, וזאת לאחר שהבלאנקוס ניצחו 0:3 משערים של קיליאן אמבפה (צמד) ו-ויניסיוס ג’וניור.

על המשחק: "אני מעריך אותו מנקודת המבט של המשחק עצמו, ואני חושב שהיינו טובים מאוד. שלטנו יותר במחצית הראשונה. במחצית השנייה סבלנו קצת יותר, אבל התמודדנו היטב מבחינה הגנתית. אנחנו מתפתחים, ואני שמח".

על דני קרבחאל והנבחרת: "הוא היה רוצה לחזור, אבל זו החלטה של המאמן. אני מאוד שמח מהתחושות שלו, ממה שהוא נותן לנו. אני מקווה שהוא יוזמן. אם לא, זה יקרה בקרוב".

על החילופים: "החילופים יהיו תלויים בכל רגע נתון. מה שאני מחפש זה שאנשים יהיו מוכנים. אנחנו מתפתחים".

על ויניסיוס: "אני אנסה לעלות בכל משחק עם ההרכב הטוב ביותר. ויני היה חשוב, עם השער והבישול שלו. וזה מה שאני רוצה. כל שחקן הוא שונה. מתחשבים בצרכים שלהם לטובת הקבוצה".

על אמבפה: "הוא העלה ארבעה קילוגרמים מאז מונדיאל המועדונים. הוא נראה מחובר, מחויב גם בהגנה. בטוח שיכבוש שערים. אנחנו מתפתחים".

על רודריגו: "היה לו משחק טוב. הוא שיתף פעולה יפה עם קאררס, ארדה וקיליאן. הוא פשוט עוד שחקן".

על פרנקו מסטנטואונו: "הוא שיחק משחק טוב מאוד. הוא הולך לתת לנו הרבה. יש לו הרבה אנרגיה והחיבור שלו עם הקבוצה טוב גם בפנים וגם בחוץ".

על סנטי קאסורלה: "זה ריגש אותי לפגוש אותו, בהתחשב בכל מה שהוא עבר. האווירה הייתה מדהימה. השחקנים דיברו על כך עוד לפני הפתיחה ואמרו שהם הולכים להיות מלאי מוטיבציה בגלל מה שהם חווים. לא ביקשתי את החולצה שלו, כי היא תהיה מבוקשת מאוד".