"מופע כדורגל של דיא סבע", "עשה את ההבדל"

אמדספור, שסבלה בעונה שעברה מבעיות קשות בהבקעת שערים, נראית אחרת לגמרי העונה עם הרכש החדש דיא סבע. במשחק מול סיבאספור, שנערך ללא קהל ביציעי האצטדיון בדיארבקיר עקב עונש, סיפק הקשר הישראלי הצגה יוצאת דופן.

סבע כבש שלושער ובישל, והיה השחקן המרכזי בניצחון 2:4. "דיא סבע נשא על גבו את אמדספור מול סיבאספור", נכתב בתקשורת הטורקית. "כוכב הקבוצה דיא סבע היה המצטיין הגדול של המשחק, כשהבקיע שלושה שערים והוסיף גם בישול", הוסיפו שם.

המשחק נפתח עם שער של סבע בדקה ה־32, שהעניק יתרון 0:1 לאמדספור בהפסקה. את המחצית השנייה פתח הישראלי בסערה עם צמד מהיר בדקות ה־46 וה־61, שהקפיץ את התוצאה ל־0:3. "דיא סבע סיפק מופע כדורגל אמיתי מול קבוצתו לשעבר סיבאספור", כתבו הטורקים.

סיבאספור עוד ניסתה לחזור למשחק עם פנדל של בקיר בוקה בדקה ה־71 שהוריד ל־3:1, אך בדקה ה־85 מצא סבע את מוסקרה עם מסירת זהב וזה קבע 1:4. שער נוסף של לואן דה קמפוס צימק ל־4:2, אבל אמדספור כבר חגגה את הניצחון והעלתה את מאזנה ל־4 נקודות.

בסיום המשחק הגיעו מחמאות רבות מכל עבר. "דיא סבע עשה את ההבדל והפך את אמדספור לקבוצה שלא ניתן לעצור אותה", צוין בתקשורת המקומית. בנוסף, הבליטו הטורקים כי הוא כבש כבר ארבעה שערים והוליך את טבלת הכובשים של הליגה לצד ברונו מאיגדיר FK.

לאחר המשחק התראיין סבע וסיכם את הערב המוצלח שלו: "אני מאוד שמח שניצחנו. ידענו שמצפה לנו משחק קשה אחרי שני משחקים ללא ניצחון. שיחקנו טוב מהדקה הראשונה. מבחינה אישית אני כמובן מאושר על השלושער ובטח על הניצחון. בכל פעם שהכדור פוגש את הרשת זו תחושה מדהימה, אבל הגול השני היה היפה ביותר מבין השלושה".