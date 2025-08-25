יום שני, 25.08.2025 שעה 09:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21הפועל ת"א3
31-21מ.ס אשדוד4
30-11עירוני טבריה5
00-00בית"ר ירושלים6
00-00בני סכנין7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

אכזבה בהפועל ב"ש מוונטורה: חושב רק על עצמו

הקשר ינסה ללחוץ על פורטאלזה, שהציעה 2.2 מיליון אירו. במועדון לא אהבו את התנהלותו: "לא הבחור שאנחנו מכירים, אין שחקן מעל המועדון". מחליף סומן

|
לוקאס ונטורה (IMAGO)
לוקאס ונטורה (IMAGO)

אחרי שכשלה באירופה ובחצי גמר גביע הטוטו, הפועל באר שבע פתחה את עונת 2025/26 בליגת העל בצורה דרמטית עם מהפך גדול אמש (ראשון) באצטדיון מרים, אחרי פיגור כפול מול מכבי נתניה. החבורה של רן קוז’וק נכנסה להלם בעקבות פיגור של 2:0 בדקה ה-20, אבל התעשתות מהירה וזאהי אחמד אחד, העניקו מהפך ענק וניצחון 2:4 יקר. בבאר שבע חגגו גם את היכולת ההתקפית שחזרה, אך לא פחות מכך את האופי שהקבוצה הציגה במשחק הראשון בליגה.

"האיכות בקבוצה שלנו הייתה ונשארה, הכל עניין של גישה", אמרו בבירת הנגב, "משהו לא התניע מכל מיני סיבות וזאת העבודה שלנו להבין למה. ההפסד ללבסקי סופיה היה קשה, אולי זה הוריד אותנו. עשינו ניצחון של גברים, לחזור מפיגור 2:0 מול נתניה שרק רוצה להרוס לנו זה אחד האתגרים הכי קשים שיכולים להיות".

מי שזכה למחמאות רבות הוא המאמן רן קוז’וק, שנמצא לאחרונה תחת לחץ כבד וביקורות לא מעטות. קוז’וק הגיב במהירות לפיגור, עבר למערך מראה עם שלושה בלמים, והצליח לבלום את ההתלהבות של נתניה ולהגיע למצבים. מי שעוד קיבלו מחמאות היו גם דן ביטון שהפגין סוף סוף הרבה רעב, קינגס קנגוואה שחזר להראות דינמיות, וכמובן זאהי אחמד שהכריע משחק פתיחה בליגה עונה שנייה ברציפות אחרי שכבש שער ניצחון במשחק החוץ אשתקד נגד הפועל קריית שמונה.

קוזו׳ק:״אני גאה בבחורים״

יחד עם הניצחון החשוב, את הכותרות האמיתיות לפני ואחרי במשחק קיבל לוקאס ונטורה, שלא עלה כלל על האוטובוס לנתניה וגרם לסערה גדולה במועדון. "מה שלוקאס עשה מאוד מאכזב. הוא חשב רק על עצמו, מישהו לחץ עליו כי זה לא הבחור שאנחנו מכירים. אין שחקן מעל המועדון, יהיה קשה להביא שחקן ברמה שלו, אבל יש דרישות למועדון ומי שרוצה ללכת צריך לעמוד בהן", אמר גורם בב"ש.

בשורה התחתונה, לוקאס ונטורה לא עלה על האוטובוס לנתניה ועשה דין לעצמו ופגע מקצועית בחבריו לקבוצה. הסיפור התחיל בסוף שבוע כשוונטורה התלונן באימון המסכם על כאבים בשריר ובבאר שבע הבינו שמדובר בקשר ישיר להצעה מפורטאלזה, עליה פורסם לראשונה ב-ONE. גם שחקנים בקבוצה הרגישו שהראש של ונטורה לא במקום. ברגע שהבינו שוונטורה לא מגיע לנתניה, במועדון היו המומים מהחלטתו של ונטורה וחשו מאוד מאוכזבים מההתנהלות שלו. סוכניו ניסו ליצור קשר עם אנשי באר שבע ללא הצלחה, כשאלונה ברקת פגועה מההתנהלות ותגבש החלטה בקרוב.

לוקאס ונטורה (רדאד גלוקאס ונטורה (רדאד ג'בארה)

הקבוצה הברזילאית מהמקום הלפני אחרון הגישה הצעה לבאר שבע על סך 2.2 מיליון אירו, כש-50 אחוזים מכרטיסו שייכים לקבוצה הפורטוגלית ממנה הגיע לישראל. ונטורה קיבל הצעה על סך 400 אלף אירו לעונה, שכר גבוה לא בהרבה משכרו הנוכחי. במועדון יקנסו את ונטורה בסכום המקסימלי המוערך בכ-2,000 אירו וינסו להבין האם יש מקום להשאיר אותו בקבוצה. אם יבינו שלא ניתן למצוא מתווה לכך שיישאר ופורטאלזה תגדיל את ההצעה עד לסגירת החלון בברזיל ב-3.9 - לא יעמדו בדרכו.

אם ונטורה יימכר או לא, בבאר שבע כבר מחפשים מחליפים ואחד המועמדים הוא סאקו באנגורה מהפועל קריית שמונה. בנוסף, הצוות המקצועי ממשיך בחיפוש אחר בלם זר ושחקן כנף ימני, בעיקר מבין שחקנים חופשיים או כאלה שיישארו ללא קבוצה לאחר סגירת חלון ההעברות באירופה בתחילת ספטמבר. בעניין אחר, בקבוצה היו מעודדים מכך שחמודי כנעאן שהחלים ניתוח אורתוסקופיה חזר לסגל.

