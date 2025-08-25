יום שני, 25.08.2025 שעה 01:43
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
60-72ויאריאל1
62-62ברצלונה2
60-42ריאל מדריד3
43-42אספניול4
41-22בטיס5
31-31ראיו וייקאנו6
30-21חטאפה7
32-31אתלטיק בילבאו8
32-22אלאבס9
31-12אוססונה10
23-32ריאל סוסיאדד11
22-22אלצ'ה12
13-22אתלטיקו מדריד13
12-12ולנסיה14
13-12סלטה ויגו15
14-12מיורקה16
03-21סביליה17
05-32לבאנטה18
05-02אוביידו19
08-12ג'ירונה20

"ספסול ויניסיוס? אין לי 11 קבוע, כולם חשובים"

צ'אבי אלונסו הסביר את החלטתו לפתוח ללא הברזילאי: "ההרכב נבחר עפ"י היריבה וההתאמות למשחק". על אמבפה: "העלה 4 ק"ג מאז גביע העולם למועדונים"

|
צ'אבי אלונסו על הקווים (IMAGO)
צ'אבי אלונסו על הקווים (IMAGO)

ריאל מדריד רשמה אמש (ראשון) ניצחון נוסף בליגה הספרדית, הפעם מול ריאל אוביידו, עלייה גברה 0:3 בזכות צמד של קיליאן אמבפה ושער נוסף של ויניסיוס. הבלאנקוס רושמים הופעה טובה יותר באופן משמעותי מאשר בזו שהציגו במחזור הפתיחה, וממשיכים כעת עם הפנים אל המחזור הבא, בו יארחו את מאיורקה בסנטיאגו ברנבאו.

צ’אבי אלונסו סיכם את המשחק: “אני חושב שהצגנו יכולת טובה, במיוחד במחצית הראשונה. אהבתי את הקצב שלנו עם ובלי הכדור, זו קבוצה שעובדת באופן מסור”.

המאמן המשיך וציין לחיוב את ויניסיוס: “אני שמח בשבילו, הוא קיבל החלטות טובות כשעלה בחילוף. הספסול? כולם חשובים. גם אלו שפותחים, וגם אלו שמחכים על הספסל. אין לי 11 קבועים, ההרכב ייקבע על פי היריבה ומה שהיא דורשת מאיתנו לבצע. יש לנו מעל ל-20 שחקנים בקבוצה, וכולם צריכים להרגיש שהם חשובים לה”.

צצ'אבי אלונסו מדריך את שחקניו (IMAGO)

הספרדי הביע שביעות רצון מההתקדמות: “לאט לאט אנחנו רואים במה אנחנו טובים ועל מה נדרשת עוד עבודה, התחושות טובות בסך הכל”, וציין גם “אמבפה העלה ארבעה ק”ג מאז גביע העולם למועדונים. יש לו מוטיבציה גבוהה והוא דוחף את שאר הקבוצה לכך. הוא ביצע החלפת עמדות בהתקפה והיווה איום מכל נקודה”.

אלונסו דיבר גם בייחוד על ההופעה של פרנקו מסטנטואנו: “הוא התחבר באופן מיידי לקבוצה ומביא הרבה אנרגיה. יש לו רגל שמאלית נהדרת”. שחקן אחר אשר בעיניינו לא הכביר המאמן במילים הוא רודריגו, שפתח בהרכב והוחלף בדקה ה-63, אחרי שרשם שתי בעיטות לשער של אוביידו. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */