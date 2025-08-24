פריץ ושלטון עלו שלב באליפות ארה"ב הפתוחה

עולם הטניס מתכנס לעוד טורניר גדול, כאשר היום (ראשון) החל הגרנד סלאם האחרון של השנה, אליפות ארצות הברית הפתוחה, ועיניי חובבי הטניס כולו אל עבר אמריקה.

מי שהרשים במשחקו הראשון הוא האמריקאי טיילור פריץ, שגבר על אמיליו נבה 0:3 והעפיל לשלב הבא. מי שעוד עלה הוא בן שלטון, אמריקאי נוסף, שגבר גם הוא על יריבו 0:3. השניים נחשבים לנציגי ארה”ב הבולטים בסבב והאומה המקומית תולה בהם את תקוותיה.

אצל הנשים, מי שעלתה לשלב הבא היא ארינה סבאלנקה, שגברה על רבקה מסרובה 0:2. בנוסף אליה, מקארטני קסלק העפילה גם היא לאחר משחק צמוד שנגמר ב- 5:7,5:7 לזכותה.

תוצאות נוספות:

גברים:

אלכסנדר שבצ’נקו – אלחנדרו פוקינה 6:1,6:1,6:2

יאקוב מנסיק – ניקולאס ז’ארי 4:6,3:6,6:7

רוברטו באנייה – ארתור רינדרקנך 6:2,4:6,7:5,7:6

ספטן דוסטאניק – אליוט ספיזירי 7:6,6:4,7:5

לוצ’יאנו דרדרי – רינקי היג’יקטה 2:6,1:6,2:6

נשים: