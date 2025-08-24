יום שני, 25.08.2025 שעה 00:01
ספורט אחר

פריץ ושלטון עלו שלב באליפות ארה"ב הפתוחה

שני האמריקאים ניצחו בצורה חלקה את משחקם הראשון בטורניר הגרנד סלאם האחרון של השנה והבטיחו את מקומם בשלב הבא. סבאלנקה פתחה עם ניצחון בנשים

|
טיילור פריץ לאחר הניצחון (רויטרס)
טיילור פריץ לאחר הניצחון (רויטרס)

עולם הטניס מתכנס לעוד טורניר גדול, כאשר היום (ראשון) החל הגרנד סלאם האחרון של השנה, אליפות ארצות הברית הפתוחה, ועיניי חובבי הטניס כולו אל עבר אמריקה.

מי שהרשים במשחקו הראשון הוא האמריקאי טיילור פריץ, שגבר על אמיליו נבה 0:3 והעפיל לשלב הבא. מי שעוד עלה הוא בן שלטון, אמריקאי נוסף, שגבר גם הוא על יריבו 0:3. השניים נחשבים לנציגי ארה”ב הבולטים בסבב והאומה המקומית תולה בהם את תקוותיה.

אצל הנשים, מי שעלתה לשלב הבא היא ארינה סבאלנקה, שגברה על רבקה מסרובה 0:2. בנוסף אליה, מקארטני קסלק העפילה גם היא לאחר משחק צמוד שנגמר ב- 5:7,5:7 לזכותה.

תוצאות נוספות: 

גברים:

אלכסנדר שבצ’נקו – אלחנדרו פוקינה 6:1,6:1,6:2
יאקוב מנסיק – ניקולאס ז’ארי 4:6,3:6,6:7
רוברטו באנייה – ארתור רינדרקנך 6:2,4:6,7:5,7:6
ספטן דוסטאניק – אליוט ספיזירי 7:6,6:4,7:5
לוצ’יאנו דרדרי – רינקי היג’יקטה 2:6,1:6,2:6

נשים:

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */