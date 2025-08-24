ניצחון לבית"ר י-ם נוער במשחק רב שערים בטדי

פתיחת עונה מוצלחת לבית"ר ירושלים, ששבה לליגת העל לנוער אחרי שתי עונות היעדרות. שמונה ימים לאחר הניצחון 0:1 במשחק החוץ מול הפועל ראשל"צ, זכו שחקניו של ציון צמח לארח את הפועל רמת השרון באחד מהיכלי הכדורגל המרכזיים של מדינת ישראל - אצטדיון טדי.

היריבה, שספגה הפסד 4:0 במשחק החוץ מול הפועל כפר סבא בסיבוב הראשון, שוב ספגה כמות גבוהה של שערים, אך יכולה להתנחם מכך שהצליחה לחזור לתמונת המשחק אחרי פיגור של שני שערים. אגב, חלק משחקניה של רמת השרון, ילידי 2007, שיחקו תחת הדרכתו של ציון צמח לפני שתי עונות, בעונה שבה הקבוצה הייתה הפתעת העונה בליגת העל של שנתון נערים א'.

בית"ר ירושלים פתחה את המשחק בצורה עוצמתית: שערים שכבשו מיכאל ואקנין (5’) ושחר ויסגי (8’) העניקו לה יתרון 0:2 בשלב מוקדם. בדקה ה-28 שער שכבש תמיר כספי צימק את היתרון הירושלמי ל-1:2, אך כעבור ארבע דקות, פסיקה לבעיטת פנדל תורגמה לשער שכבש אליאור בן משה, שקבע בשלב מוקדם את תוצאת המחצית הראשונה - 1:3 לזכות בית"ר ירושלים.

שחקני קבוצת הנוער של בית"ר ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)

רמת השרון עלתה חדורת מוטיבציה למחצית השנייה ובתוך 11 דקות הצליחה למחוק את יתרון המארחת, בזכות שערים שכבשו המחליף עידו נוימן (50’) וליאם קותא (61’), אך כעבור דקה אחת מיכאל ואקנין השלים צמד והחזיר את היתרון לבית"ר ירושלים. בדקה ה-72 הקבוצה מהבירה סגרה עניין עם שער שכבש בן אורזל, שנכנס כמחליף 19 דקות קודם וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 3:5 לזכות בית"ר ירושלים.

ליגת העל לנוער יוצאת לפגרת נבחרות בת שלושה שבועות. הליגה תחזור ב-13 בספטמבר. בית"ר ירושלים תקווה לשמור על מאזן מושלם גם לאחר משחק החוץ מול הפועל פ"ת - שבמאזנה שלוש נקודות לאחר הניצחון אתמול (שבת) 0:1 על הפועל ראשל"צ. הפועל רמת השרון, שספגה תשעה שערים בשני המחזורים הראשונים, תקווה להיראות טוב יותר במשחק המאתגר מול מחזיקת הגביע, מכבי פ"ת, שבמאזנה ארבע נקודות לאחר שניצחה אתמול 2:3 את הפועל כפר סבא.

בשל החרגתה של עירוני קריית שמונה מירידת ליגה, ליגת העל מתנהלת העונה בפורמט שבו 18 הקבוצות משחקות סיבוב משחקים מלא אחד, לאחר מכן תתבצע חלוקה לפלייאוף - הפלייאוף העליון יורכב משמונה הראשונות בטבלת הסיום של הליגה הסדירה, הפלייאוף התחתון יורכב מעשר האחרונות בטבלה - ובסיום העונה הקבוצה שתסיים במקום הראשון תוכתר לאלופה, האחרונה תרד לליגה הארצית וזו שמעליה תתמודד על מקומה בליגה במשחק מבחן מול המנצחת במשחק פלייאוף סגניות אלופות הליגות הלאומיות.