יום שני, 25.08.2025 שעה 01:07
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
61-112מכבי נתניה1
63-62בית"ר ירושלים2
40-32הפועל חיפה3
42-42הפועל רעננה4
43-42מכבי פ"ת5
42-32מכבי ת"א6
33-62הפועל כפ"ס7
34-62הפועל ת"א8
34-42מ.ס. אשדוד9
35-32מכבי הרצליה10
34-22הפועל פ"ת11
37-22עירוני ק"ש12
22-22הפועל ב"ש13
13-22מכבי חיפה14
12-02בני יהודה15
02-02הפועל ראשל"צ16
06-12הפועל עכו17
09-32הפועל רמה"ש18

ניצחון לבית"ר י-ם נוער במשחק רב שערים בטדי

הקבוצה מהבירה עם מאזן מושלם בתום שני משחקים. במשחק שנערך באצטדיון בירושלים, זכתה הקבוצה בניצחון 3:5 על הפועל רמת השרון, שסופרת שני הפסדים

|
שחר ויסגי בית
שחר ויסגי בית"ר ירושלים (באדיבות המועדון)

פתיחת עונה מוצלחת לבית"ר ירושלים, ששבה לליגת העל לנוער אחרי שתי עונות היעדרות. שמונה ימים לאחר הניצחון 0:1 במשחק החוץ מול הפועל ראשל"צ, זכו שחקניו של ציון צמח לארח את הפועל רמת השרון באחד מהיכלי הכדורגל המרכזיים של מדינת ישראל - אצטדיון טדי.

היריבה, שספגה הפסד 4:0 במשחק החוץ מול הפועל כפר סבא בסיבוב הראשון, שוב ספגה כמות גבוהה של שערים, אך יכולה להתנחם מכך שהצליחה לחזור לתמונת המשחק אחרי פיגור של שני שערים. אגב, חלק משחקניה של רמת השרון, ילידי 2007, שיחקו תחת הדרכתו של ציון צמח לפני שתי עונות, בעונה שבה הקבוצה הייתה הפתעת העונה בליגת העל של שנתון נערים א'.

בית"ר ירושלים פתחה את המשחק בצורה עוצמתית: שערים שכבשו מיכאל ואקנין (5’) ושחר ויסגי (8’) העניקו לה יתרון 0:2 בשלב מוקדם. בדקה ה-28 שער שכבש תמיר כספי צימק את היתרון הירושלמי ל-1:2, אך כעבור ארבע דקות, פסיקה לבעיטת פנדל תורגמה לשער שכבש אליאור בן משה, שקבע בשלב מוקדם את תוצאת המחצית הראשונה - 1:3 לזכות בית"ר ירושלים.

שחקני קבוצת הנוער של בית"ר ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)שחקני קבוצת הנוער של בית"ר ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)

רמת השרון עלתה חדורת מוטיבציה למחצית השנייה ובתוך 11 דקות הצליחה למחוק את יתרון המארחת, בזכות שערים שכבשו המחליף עידו נוימן (50’) וליאם קותא (61’), אך כעבור דקה אחת מיכאל ואקנין השלים צמד והחזיר את היתרון לבית"ר ירושלים. בדקה ה-72 הקבוצה מהבירה סגרה עניין עם שער שכבש בן אורזל, שנכנס כמחליף 19 דקות קודם וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 3:5 לזכות בית"ר ירושלים.

ליגת העל לנוער יוצאת לפגרת נבחרות בת שלושה שבועות. הליגה תחזור ב-13 בספטמבר. בית"ר ירושלים תקווה לשמור על מאזן מושלם גם לאחר משחק החוץ מול הפועל פ"ת - שבמאזנה שלוש נקודות לאחר הניצחון אתמול (שבת) 0:1 על הפועל ראשל"צ. הפועל רמת השרון, שספגה תשעה שערים בשני המחזורים הראשונים, תקווה להיראות טוב יותר במשחק המאתגר מול מחזיקת הגביע, מכבי פ"ת, שבמאזנה ארבע נקודות לאחר שניצחה אתמול 2:3 את הפועל כפר סבא.

בשל החרגתה של עירוני קריית שמונה מירידת ליגה, ליגת העל מתנהלת העונה בפורמט שבו 18 הקבוצות משחקות סיבוב משחקים מלא אחד, לאחר מכן תתבצע חלוקה לפלייאוף - הפלייאוף העליון יורכב משמונה הראשונות בטבלת הסיום של הליגה הסדירה, הפלייאוף התחתון יורכב מעשר האחרונות בטבלה - ובסיום העונה הקבוצה שתסיים במקום הראשון תוכתר לאלופה, האחרונה תרד לליגה הארצית וזו שמעליה תתמודד על מקומה בליגה במשחק מבחן מול המנצחת במשחק פלייאוף סגניות אלופות הליגות הלאומיות.

חגיגות קבוצת הנוער של בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)חגיגות קבוצת הנוער של בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */