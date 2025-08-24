יום ראשון, 24.08.2025 שעה 23:15
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21הפועל ת"א3
31-21מ.ס אשדוד4
30-11עירוני טבריה5
00-00בית"ר ירושלים6
00-00בני סכנין7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

"האם לוקאס ונטורה בדרך החוצה? לא, ממש לא"

מאמן הפועל ב"ש, רן קוז'וק, דיבר אחרי ה-2:4 על מכבי נתניה: "המועדון תמיד ידע לתת לשחקנים להתקדם בתנאים הנכונים". אבוקסיס: "היינו יהירים מדי"

|
רן קוז'וק (רועי כפיר)
רן קוז'וק (רועי כפיר)

העונה רק התחילה, אך נראה שכבר הערב (ראשון) קיבלנו את אחד מהמשחקים הטובים ביותר בליגה הישראלית, כאשר הפועל באר שבע, כבר הייתה בפיגור 2:0 מוקדם, אך ביצעה מהפך גדול בדרך ל-2:4 גדול על מכבי נתניה וניצחון במחזור הפתיחה

רן קוז’וק סיכם: “אני אתמקד בהכל. נתחיל עם השלילי, דיברנו עוד לפני המשחק שמכבי נתניה משחקת בדרך מסוימת, יש להם 2 דרכים להביך, ידענו שנהיה חשופים בכדורי עומק, ויש להם אופציה גם דרך המגנים, היה להם שטחים שהם ניצלו את זה כמו שצריך, פתרתי את זה בשיטה ועברתי לשחק גם באותו מערך כמו שלהם, אבל קיבלנו כדור עמוק ואז כבר היה 2:0, כעסתי מאוד, אבל אני גאה בבחורים כי לחזור מ-2:0, בתקופה לא טובה, להרים אחד את השני, בפתיחת עונה, ראו את זה באנרגיות ואני גאה בהם על הדרך הזאת, אנחנו לא יכולים להיות קבוצה שסופגת שני שערים למשחק.

“בחרתי לשחק ב-433 בסופו של דבר, כי אנחנו יודעים לשחק את המערך הזה, הפעם לא הצלחנו כל כך לעשות את זה, זה לא המקום שאסביר את זה. לוקאס ונטורה? זה פשוט, מי שפה היום מספיק טוב והשלם גדול מסך חלקיו, מהמאמן ומכל השחקנים, אם נבין את זה נהיה קבוצה טובה מאוד. האם הוא בדרך החוצה? לא, ממש לא. הפועל באר שבע זה מועדון שתמיד ידע לתת לשחקנים להתקדם בתנאים הנכונים, זה תמיד היה ככה וגם במקרה הזה”.

שחקני הפועל באר שבע חוגגים עם זאהי אחמד (רועי כפיר)שחקני הפועל באר שבע חוגגים עם זאהי אחמד (רועי כפיר)

המאמן המשיך: “יש הרבה דברים לשפר ולשנות, ספגנו מעט מאוד שערים בשנה שעברה יחסית, צריך לספוג פחות גם השנה ובגלל זה אני לא מרוצה שספגנו שני שערים, ואנחנו צריכים גם להבקיע את כמות השערים שהבקענו בשנה שעברה, ואם נצליח יותר אז מבורך”.

אליאל פרץ סיכם: “זה התחיל לא כמו שחשבנו, אבל הראנו אופי של גברים, לא ויתרנו ולא מורידים רגל מהגז לשנייה אחת, הצלחנו להפוך את התוצאה ואנחנו שמחים על כך. קיבלנו גולים משתי התקפות מתפרצות שלהם, לא סגרנו כמו שצריך, אבל אני שמח שתיקנו בהמשך ושיחקנו את הכדורגל שלנו.

“מבחינת הקהלים בין ב”ש לנתניה יש היסטוריה בגלל הירידה לפני 8 שנים, מבחינת השחקנים אנחנו באים לשחק כדורגל שמח והכי טוב שיש. יש משחקים שאתה מתפוצץ התקפית ויש כאלה שלא, לא צריך להיכנס לסחרחורות כמו שציירו, צריך להישאר כמו שאנחנו, עם הרגליים על הקרקע, צריך לשחק את הכדורגל שלנו. ונטורה? הוא חלק מאוד חשוב בקבוצה, הוא נפצע ויש את אליאס שעשה עבודה מצוינת במקומו. אני לא יודע להגיד אם הוא עוזב, אני יודע שהוא פצוע, אם תגיע הצעה אז נצטרך להסתדר בלעדיו ונעשה את ההתאמות”.

אליאל פרץ (רועי כפיר)אליאל פרץ (רועי כפיר)

יוסי אבוקסיס אמר: “נתעכב על התוצאה, היא רעה מאוד מבחינתנו. הייתה חצי שעה נהדרת שלנו, הצלחנו לסגור את ב”ש כמו שצריך, הם שינו מערך ובדרך כלל אנחנו מתורגלים, אבל לא היינו מרוכזים, היינו יהירים והיו לנו איבודים אחרי ה-0:2 וכשעושים שטויות מול ב”ש אז משלמים ופה התהפך המשחק. עד הדקה ה-30 היינו מצוינים.

“ב”ש קבוצה שלוחצת והצלחנו לנצל טעויות, אבל אז נהיינו יהירים וחשבנו שהכל יסתדר לבד כי אתה מוביל, הזהרתי את השחקנים וכשהם עברו למערך אחר זה היה אמור להיות קל יותר, אבל היה להם יתרון והבלמים לא יצאו עם דן ביטון, זה מה ששינה את התוצאה בסופו של דבר. 30 דקות טובות, 60 דקות רעות מאוד”.

המאמן המשיך: “גם אם היינו מנצחים הייתי אומר שצריכים להביא שלושה ארבעה שחקנים טובים, שחקני הכרעה, בילו היה יוצא מן הכלל והיה נקודת אור יחידה. צריך עומק וצריך שתהיה תחרות בין השחקנים, צריך איכות. גם בחצי שעה הראשונה ידעתי שיש לנו בעיות.

יוסי אבוקסיס (רועי כפיר)יוסי אבוקסיס (רועי כפיר)

“קיבלתי הבטחה שיגיעו שחקנים, מקווה שזה יקרה, עזבו אותנו שחקנים טובים ואנחנו צריכים חדשים כדי שנהיה קבוצה טובה לא פחות משנה שעברה. רוס קסטין? אני אופטימי, יש לנו בסיס טוב ואני מאמין שכבר מחר תהיה לנו פגישה ואז נשמע, מקווה שההבטחות יתקיימו, נתניה צריכה להיות בטופ של הכדורגל הישראלי, בטח בשישייה הראשונה וצריך להתחזק, אמרתי את זה גם במשחקים שניצחנו. יש שחקנים שמרגישים שהם בטוחים בהרכב ואין להם פייט, אז צריך נוספים”.

על המשחק הבא מול מכבי תל אביב אמר: “בסופו של דבר צריך לשחק מול כולם, אם אתה תפסיד לקבוצות הקטנות ואז תגיע לגדולות אז תפסיד גם, זה לא משנה. צריך להמשיך להתחזק ובהמשך העונה אני בטוח שאנחנו נהיה קבוצה טובה יותר”.

עוז בילו: “הרגשתי ממש טוב מבחינה אישית בחצי שעה הראשונה, שמח על הצמד, אבל ברגע שאתה מוביל 0:2 זה תלוי רק בך, אז זה מאכזב מאוד. התחלנו בצורה מסוימת, התחלנו עם יותר ריכוז, נגררנו למשחק שלהם והיינו צריכים להישאר לפי שלנו. מתחילת שנה אני מרגיש שהקבוצה טובה, צריך להביא רכש אולי, לא מתעסק בזה, אבל צריך להשתפר. אני לא יודע אם אשאר, אני יודע מהתקשורת בדיוק כמוך, אני מבחינתי בנתניה ומרוכז בנתניה. מכבי ת”א? מגיעים אותו הדבר, מקווים שנפתח טוב ונדע לשמור על זה”.

עוז בילו חוגג (רועי כפיר)עוז בילו חוגג (רועי כפיר)
