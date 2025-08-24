הצביעו: האם הפועל ב"ש תסתדר בלי ונטורה?

הפועל ב”ש רשמה הערב (ראשון) עוד משחק לפנתיאון, כאשר הפכה פיגור 2:0 ל-2:4 על מכבי נתניה, ויוצאת בסיום המחזור הראשון של ליגת העל עם רוח במפרשים, זאת על אף שהקשר המצטיין שלה לוקאס ונטורה נעדר במפתיע מהמשחק, ועל פי הדיווחים מעוניין לעבור לפורטאלזה הברזילאית.

