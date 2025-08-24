יום ראשון, 24.08.2025 שעה 22:13
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
31-21הפועל ת"א2
31-21מ.ס אשדוד3
30-11עירוני טבריה4
00-00בית"ר ירושלים5
00-00בני סכנין6
00-00הפועל ב"ש7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
00-00מכבי נתניה10
02-11עירוני ק"ש11
02-11הפועל ירושלים12
01-01הפועל חיפה13
04-01מכבי בני ריינה14

פקקי ענק בכניסה ויציאה: עברנו באצטדיון מרים

דו"ח המבקר של ONE עם מסקנות לגביי המתקן של נתניה: הגישה הרעה מהכבישים הראשיים מאפילים על חנייה נוחה, אך יש שפע של אוכל ושירותים נקיים למדי

|
אצטדיון נתניה בכחול (דוברות עיריית נתניה)
אצטדיון נתניה בכחול (דוברות עיריית נתניה)

דו”ח המבקר של ONE מגיע הערב (ראשון) אל האצטדיון על שם מרים פיירברג לרגל המשחק בין מכבי נתניה להפועל ב”ש במסגרת המחזור הראשון של ליגת העל. נצפו חניות נוחות לצד גישה קשה מהכבישים הראשיים, כניסה יעילה אל תוך המתקן ומזנונים עם היצע מספק למדי.

החנייה

החנייה באצטדיון מרים חינמית, ולידה במתחם סינמה סיטי ניתן למצוא מקומות נוספים. הבעיה? צוואר הבקבוק שנוצר עם הכניסה לאצטדיון מהכבישים הראשיים שגורם לפקקי ענק עם ההגעה והיציאה.

כניסה לאצטדיון

בסך הכל וביחס למשחק גדול, מרביתו המוחלט של הקהל נכנס בזמן, כאשר עם שריקת הפתיחה לא היו תורים.

קהל מכבי נתניה (חגי מיכאלי)קהל מכבי נתניה (חגי מיכאלי)

האוכל

בכל אחד מהיציעים (העליון והתחתון) ניתן למצוא דוכן אוכל אחד, ומציעים ב-25 שקלים נקניקייה בלחמנייה, 15 שקלים לבייגלה, 12 שקלים לשתייה קלה ו-10 שקלים לארטיק. נצפו תורים במזנון במחצית.

תורים למזנון בנתניה (פרטי)תורים למזנון בנתניה (פרטי)
מחירי האוכל בדוכנים (פרטי)מחירי האוכל בדוכנים (פרטי)

השירותים

כיאה לפתיחת המשחק, מצב השירותים יחסית נקי, אם כי הריח לא נעים. יש לציין, שכמות תאי השירותים היא די תואמת את כמות הקהל ולא נצפו תורי ענק. לאחר הפסקת המחצית לעומת זאת, מצב השירותים היה פחות טוב. 

שירותים באצטדיון נתניה (פרטי)שירותים באצטדיון נתניה (פרטי)
תא שירותים בנתניה (תומר חבז)תא שירותים בנתניה (תומר חבז)

התנהלות הסדרנים והשוטרים

כמות האבטחה הייתה מכובדת וכל האצטדיון מבחוץ ומבפנים כלל כמות מספקת שיכולה להשתלט על ההמון שנכנס אל המשחק.

תורים בכניסה בנתניה (תומר חבשז)תורים בכניסה בנתניה (תומר חבשז)
