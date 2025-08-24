אלופת השנתון פתחה את העונה עם קונצרט גדול

קבוצת שנתון 2010 של מכבי ת"א, שזכתה בעונה שעברה בצורה עוצמתית ומהדהדת באליפות ליגת העל של שנתון נערים ג', החלה היום (ראשון) עונה באופן רשמי עם מאמן חדש, יהונתן סופר, ששימש כעוזרו של מיכאל זנדברג באימון קבוצת הנוער. הגרלת המשחק זימנה לקבוצה נסיעה למשחק חוץ בעמק יזרעאל, שם פגשה את קבוצת "צו פיוס" של מ.כ נהלל יזרעאל - בעונה שעברה סגנית אלופת ארצית צפון, שקיוותה לתת פייט חזק, אך החלה את דרכה בליגת העל עם הפסד 4:0.

תומר דבח, חלוץ מכבי ת"א, שחתם בתחילת הקיץ על חוזה לשלוש עונות, חתום על שני השערים הראשונים של מכבי ת"א בעונה זו, היו אלה שערים בדקה ה-11 ובדקה ה-53. בהמשך, שער שכבש הבלם והקפטן, אלישי בסטיקר, העלו את התל אביבים ליתרון 0:3. בדקה ה-73 הצליח לירוי האוזי לכבוש שער, לאחר 12 דקות על כר הדשא. השער שכבש האוזי סגר עניין וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 0:4 לזכות מכבי ת"א.

במחזור הקרוב מצפה למכבי ת"א משחק ביתי סופר מאתגר - משחק דרבי מול הפועל ת"א, מ.כ נהלל יזרעאל תקווה להתאושש במשחק החוץ מול בני יהודה ת"א, שייערך ביום החזרה ללימודים - הראשון לספטמבר.

שחקני מכבי תל אביב ומכבי חיפה בנערים ג' (מדיה מכבי ת"א)

בשל החרגתה של עירוני קרית שמונה מירידת ליגה, ליגת העל מתנהלת העונה בפורמט שבו 18 הקבוצות משחקות סיבוב משחקים מלא אחד, לאחר מכן תתבצע חלוקה לפלייאוף - הפלייאוף העליון יורכב משמונה הראשונות בטבלת הסיום של הליגה הסדירה.

הפלייאוף התחתון יורכב מעשר האחרונות בטבלה - ובסיום העונה הקבוצה שתסיים במקום הראשון תוכתר לאלופה, האחרונה תרד לליגה הארצית וזו שמעליה תתמודד על מקומה בליגה במשחק מבחן מול המנצחת במשחק פלייאוף סגניות אלופות הליגות הארציות.