ליגה איטלקית 25-26
30-21נאפולי1
30-21קומו2
31-21קרמונזה3
30-11רומא4
11-11פיורנטינה5
11-11קליארי6
10-01גנואה7
10-01לצ'ה8
00-00אינטר9
00-00אטאלנטה10
00-00יובנטוס11
00-00טורינו12
00-00אודינזה13
00-00ורונה14
00-00פארמה15
00-00פיזה16
02-11מילאן17
01-01בולוניה18
02-01לאציו19
02-01ססואולו20

קומו גברה 0:2 על לאציו, 1:1 דרמטי לפיורנטינה

מחזור הפתיחה בסרייה א' המשיך: הקבוצה של פברגאס ניצחה את הנשרים, ניקו פאס כבש בחופשית יפה והוסיף בישול מבריק. הסגולים סיימו בתיקו עם קליארי

ניקו פאס (IMAGO)
ניקו פאס (IMAGO)

אירופה ממשיכה להניב לנו משחקים נהדרים בתחילת הליגות באופן הרשמי, כאשר הערב (ראשון), המחזור הראשון באיטליה המשיך עם שני משחקים – קומו ניצחה 0:2 את לאציו ופיורנטינה סיימה ב-1:1 עם קליארי. בהמשך, אטאלנטה תפגוש את פיזה ויובנטוס תארח את פארמה.

קומו – לאציו 0:2

הקבוצה המפתיעה של ססק פברגאס חלמה על פתיחה כזאת מרשימה ומדהימה, כשהמשחק כולנו היה בניצוחו של ניקו פאס. המחצית הראשונה הסתיימה ב-0:0, אך אז הארגנטינאי סיפק שני רגעי קסם – זה התחיל בדקה ה-47 כשהוא הסתובב על השומר שלו ושלח כדור עומק נפלא על 30 מטר, אנאסטאסיוס דוביקאס התקדם לרחבה וסיים. בדקה ה-73 קומו קיבלה בעיטה חופשית, פאס ניגש אליה, עבר את החומה והכדור נחת היישר בחיבורים, 0:2 גדול למארחת במחזור הפתיחה.

ניקו פאס שולח את קומו לניצחון מול לאציו

קליארי – פיורנטינה 1:1 

הקבוצה שהשתחלה ברגע האחרון למקום השישי בעונה הקודמת והבטיחה את מקומה בקונפרנס פתחה בצורה טובה נגד הקבוצה ששרדה את הירידה. זה התחיל קשה עבור הסגולים, כשהמחצית הראשונה הייתה מאופסת, כשבדקה ה-68 רולנדו מנדראגורה כבש והאורחת הייתה בדרך לניצחון, אך אז סבסטיאנו לופרטו עשה 1:1 עמוק בתוספת הזמן וקבע חלוקת נקודות.

