קומו גברה 0:2 על לאציו, 1:1 דרמטי לפיורנטינה

אירופה ממשיכה להניב לנו משחקים נהדרים בתחילת הליגות באופן הרשמי, כאשר הערב (ראשון), המחזור הראשון באיטליה המשיך עם שני משחקים – קומו ניצחה 0:2 את לאציו ופיורנטינה סיימה ב-1:1 עם קליארי. בהמשך, אטאלנטה תפגוש את פיזה ויובנטוס תארח את פארמה.

קומו – לאציו 0:2

הקבוצה המפתיעה של ססק פברגאס חלמה על פתיחה כזאת מרשימה ומדהימה, כשהמשחק כולנו היה בניצוחו של ניקו פאס. המחצית הראשונה הסתיימה ב-0:0, אך אז הארגנטינאי סיפק שני רגעי קסם – זה התחיל בדקה ה-47 כשהוא הסתובב על השומר שלו ושלח כדור עומק נפלא על 30 מטר, אנאסטאסיוס דוביקאס התקדם לרחבה וסיים. בדקה ה-73 קומו קיבלה בעיטה חופשית, פאס ניגש אליה, עבר את החומה והכדור נחת היישר בחיבורים, 0:2 גדול למארחת במחזור הפתיחה.

ניקו פאס שולח את קומו לניצחון מול לאציו

קליארי – פיורנטינה 1:1

הקבוצה שהשתחלה ברגע האחרון למקום השישי בעונה הקודמת והבטיחה את מקומה בקונפרנס פתחה בצורה טובה נגד הקבוצה ששרדה את הירידה. זה התחיל קשה עבור הסגולים, כשהמחצית הראשונה הייתה מאופסת, כשבדקה ה-68 רולנדו מנדראגורה כבש והאורחת הייתה בדרך לניצחון, אך אז סבסטיאנו לופרטו עשה 1:1 עמוק בתוספת הזמן וקבע חלוקת נקודות.