הפועל ת"א השיגה ניצחון שני בנערים א' על

6 ימים לאחר ה-0:2 באשדוד, האדומים השיגו ניצחון ביתי עם 0:1 על נתניה, לה היה זה הפסד בכורה העונה בנערים א' על. פואד גנאים עלה כמחליף והכריע

שחקני הפועל תל אביב נערים ב' חוגגים (רועי כפיר)
אחד מהמשחקים המרכזיים של המחזור השני בליגת העל של שנתון נערים א', נערך הערב (שני) במגרש חודורוב בת"א, שם אירחה הפועל ת"א את מכבי נתניה - סגנית אלופת השנתון בעונה שעברה.

שתי הקבוצות החלו את העונה עם ניצחון, כשהפועל ת"א חזרה מאשדוד עם ניצחון 0:2 ומכבי נתניה גברה בביתה 0:1 על בני יהודה ת"א. שתי הקבוצות קיוו לשמור על מאזן מושלם, אך בסיום המארחים חגגו עם 0:1 קטן ומתוק, ששומר על מאזנם מושלם ונקי מספיגות. 

לאחר 73 דקות של כדורגל, התקפה מצוינת של הפועל ת"א שכללה הנעת כדור שטוחה, הסתיימה במסירת רוחב מתוך הרחבה מרגלו של שי וקסמן, שמצא בעמדה מצוינת את החלוץ פואד גנאים, שעלה כמחליף בדקה ה-60 ומצא את הרשת בבעיטה מטווח קצר. הפועל ת"א הצליחה לשמור על יתרונה עד הסיום והוסיפה ניצחון נוסף למאזנה. 

שחקני הפועל תל אביב מתחממים (רועי כפיר)

במחזור הקרוב הפועל ת"א תארח את עירוני קרית שמונה, שתשחק ביום שלישי מול בני יהודה ת"א. קרית שמונה הפסידה 3:0 למכבי חיפה במחזור הראשון. מנגד, מכבי נתניה תקווה להתאושש מההפסד במשחק מול העולה החדשה, בית"ר ירושלים, שתארח ביום רביעי את מ.ס אשדוד. הירושלמים הפסידו 5:1 במחזור הפתיחה במשחק החוץ מול מכבי ת"א.

בשל החרגתה של עירוני קרית שמונה מירידת ליגה, ליגת העל מתנהלת העונה בפורמט שבו 18 הקבוצות משחקות סיבוב משחקים מלא אחד, לאחר מכן תתבצע חלוקה לפלייאוף. הפלייאוף העליון יורכב משמונה הראשונות בטבלת הסיום של הליגה הסדירה, הפלייאוף התחתון יורכב מעשר האחרונות בטבלה, ובסיום העונה הקבוצה שתסיים במקום הראשון תוכתר לאלופה, האחרונה תרד לליגה הארצית וזו שמעליה תתמודד על מקומה בליגה במשחק מבחן מול המנצחת במשחק פלייאוף סגניות אלופות הליגות הארציות.

