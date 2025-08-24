יום ראשון, 24.08.2025 שעה 22:42
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ג׳ על
לוח תוצאות

אוהד זיו כבש שלושער ב-15 דק', הפועל י-ם ניצחה

הירושלמים היו בפיגור עד הדקה ה-70, שם החל המופע של שחקן ההתקפה שלה שקבע 1:3 בתוך רבע שעה והעניק לחבריו 3 נקודות במחזור הפתיחה של נערים ג' על

|
נערים ג' של הפועל ירושלים מביסים את ק
נערים ג' של הפועל ירושלים מביסים את ק"ש (מדיה מחלקת הנוער הפועל ק"ש)

ליגת העל של שנתון נערים ג' יצאה אתמול (שבת) לדרך עם שישה מתשעת משחקי המחזור הראשון. המשחק השמיני התקיים היום (ראשון) והוא נערך במגרש החדיש בכפר אבו גוש, שם אירחה קבוצת ילדים א' של הפועל ירושלים את קבוצת "צו פיוס" של עירוני קרית שמונה שזוכה עונה שלישית ברציפות להחרגה במקרה של ירידת ליגה, וגברה עליה 1:3.

הקבוצה הצפונית, שנבנתה מחדש בחודשים האחרונים, נתנה פייט לאורחת וצעדה דקות רבות ביתרון, אך למדה על בשרה שבשונה ממה שהייתה רגילה בעונה שעברה, בשנתון נערים ג' משחקים 80 דקות ולא 70, כך שעליה לבצע את ההתאמות. 

הקבוצה הצפונית החזיקה ביתרון כ-40 דקות, זאת לאחר ששער שכבש עילי ריכטר העלה את קרית שמונה ליתרון 0:1 בדקה ה-30. בדקה ה-70 החל המופע של הכובש הירושלמי המצטיין, אוהד זיו, שבתוך רבע שעה כבש שלושער, שחולל מהפך וסלל את דרכה של קבוצתו לניצחון 1:3.

אוהד זיו, ששיחק בעונה שעברה לסירוגין בקבוצות ילדים א' ונערים ג' של הפועל ירושלים, כבש בעונה שעברה שלושה שערים לרשתה של קבוצת נערים ג' של עירוני קרית שמונה, עם צמד בניצחון הביתי 2:6 ועוד שער בניצחון 0:4.

במחזור הקרוב הפועל ירושלים תארח את הפועל באר שבע, שהפסידה 2:1 בביתה להפועל פ"ת. עירוני קרית שמונה תתארח אצל בני יהודה ת"א, שתשחק ביום רביעי מול מ.כ נווה יוסף חיפה.

ליגת העל מתנהלת העונה בפורמט שבו 18 הקבוצות משחקות סיבוב משחקים מלא אחד, כשלאחר מכן תתבצע חלוקה לפלייאוף. הפלייאוף העליון יורכב משמונה הראשונות בטבלת הסיום של הליגה הסדירה, הפלייאוף התחתון יורכב מעשר האחרונות בטבלה, ובסיום העונה הקבוצה שתסיים במקום הראשון תוכתר לאלופה, האחרונה תרד לליגה הארצית וזו שמעליה תתמודד על מקומה בליגה במשחק מבחן מול המנצחת במשחק פלייאוף סגניות אלופות הליגות הארציות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */