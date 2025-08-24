אוהד זיו כבש שלושער ב-15 דק', הפועל י-ם ניצחה

ליגת העל של שנתון נערים ג' יצאה אתמול (שבת) לדרך עם שישה מתשעת משחקי המחזור הראשון. המשחק השמיני התקיים היום (ראשון) והוא נערך במגרש החדיש בכפר אבו גוש, שם אירחה קבוצת ילדים א' של הפועל ירושלים את קבוצת "צו פיוס" של עירוני קרית שמונה שזוכה עונה שלישית ברציפות להחרגה במקרה של ירידת ליגה, וגברה עליה 1:3.

הקבוצה הצפונית, שנבנתה מחדש בחודשים האחרונים, נתנה פייט לאורחת וצעדה דקות רבות ביתרון, אך למדה על בשרה שבשונה ממה שהייתה רגילה בעונה שעברה, בשנתון נערים ג' משחקים 80 דקות ולא 70, כך שעליה לבצע את ההתאמות.

הקבוצה הצפונית החזיקה ביתרון כ-40 דקות, זאת לאחר ששער שכבש עילי ריכטר העלה את קרית שמונה ליתרון 0:1 בדקה ה-30. בדקה ה-70 החל המופע של הכובש הירושלמי המצטיין, אוהד זיו, שבתוך רבע שעה כבש שלושער, שחולל מהפך וסלל את דרכה של קבוצתו לניצחון 1:3.

אוהד זיו, ששיחק בעונה שעברה לסירוגין בקבוצות ילדים א' ונערים ג' של הפועל ירושלים, כבש בעונה שעברה שלושה שערים לרשתה של קבוצת נערים ג' של עירוני קרית שמונה, עם צמד בניצחון הביתי 2:6 ועוד שער בניצחון 0:4.

במחזור הקרוב הפועל ירושלים תארח את הפועל באר שבע, שהפסידה 2:1 בביתה להפועל פ"ת. עירוני קרית שמונה תתארח אצל בני יהודה ת"א, שתשחק ביום רביעי מול מ.כ נווה יוסף חיפה.

ליגת העל מתנהלת העונה בפורמט שבו 18 הקבוצות משחקות סיבוב משחקים מלא אחד, כשלאחר מכן תתבצע חלוקה לפלייאוף. הפלייאוף העליון יורכב משמונה הראשונות בטבלת הסיום של הליגה הסדירה, הפלייאוף התחתון יורכב מעשר האחרונות בטבלה, ובסיום העונה הקבוצה שתסיים במקום הראשון תוכתר לאלופה, האחרונה תרד לליגה הארצית וזו שמעליה תתמודד על מקומה בליגה במשחק מבחן מול המנצחת במשחק פלייאוף סגניות אלופות הליגות הארציות.