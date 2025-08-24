יום ראשון, 24.08.2025 שעה 22:16
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

רשמית: שחקן נבחרת בולגריה חתם בהפועל ת"א

כפי שנחשף: בוריסלב מלאדנוב נמצא בסופיה עם האדומים, כשהוא אמור להיות מושאל. וגם: מוטלי חתם לשנתיים נוספות, המועדון מתכנן פתיחת חנות בדיזינגוף

|
בוריסלב מלאדנוב (IMAGO)
בוריסלב מלאדנוב (IMAGO)

אוהדי הפועל תל אביב כבר מחכים שהעונה הזו תתחיל, כאשר הקבוצה תעשה היסטוריה ותשחק לראשונה בתולדותיה ביורוליג. חלק מהשחקנים כבר החלו להגיע לסופיה, או יותר נכון כולם להוציא את חמשת שחקני נבחרת ישראל, בנוסף לברונו קבוקלו שנמצא עם ברזיל, וסיליה מיציץ’ שעם סרביה, ומחר (שני) סנדי כהן יצטרף.

בנוסף, כפי שנודע ל-ONE לראשונה, שם מפתיע במיוחד נמצא עם הקבוצה בבולגריה והוא שחקן הנבחרת המקומית בוריסלב מלאדנוב. השחקן חתם רשמית עם הקבוצה ומתאמן עימה, אך אמור להיות מושאל תחילה. הגארד בן ה-25 רושם מספרים נהדרים בנבחרת, ולמרות שבולגריה לא עלתה ליורובאסקט, במוקדמות הוא רשם 18.7 נק’, 6 ריב’ ו-3 אס’.

המועדון הודיע כי במהלך תקופת קדם העונה יתאמן מלאדנוב עם הקבוצה ויעבור הערכה מקצועית כחלק מההכנות לעונה החדשה.

בוריסלב מלאדנוב עם הכדור (IMAGO)בוריסלב מלאדנוב עם הכדור (IMAGO)

את העונה האחרונה הוא פתח את במינור במולדתו, ותוך כדי הוא עבר ללבסקי. לגארד ממוצעים מרשימים מאוד, אך כן חשוב לציין שזה בליגה שלא נמצאת ברמה הכי גבוהה. בכל מקרה, הוא רשם 20.7 נק’ בממוצע ב-9 משחקים בלבסקי, ו-21.4 נק’ בממוצע במינור ב-16 משחקים, כך ששיחק בסך הכל 24 משחקים. אגב, מינור ולבסקי סיימו במקומות 7 ו-8 בליגה, מתוך 9 קבוצות.

בנושא אחר, מי שגם כן נמצא בסופיה הוא ג’ונתן מוטלי, כאשר הסנטר לא מזמן חתם באופן רשמי לשנתיים נוספות במועדון. כזכור, למועדון היה חשוב להשאיר אותו לטווח יותר ארוך כשגם בין היתר לאחר היורובאסקט באיגוד יבחנו את האפשרות לאזרח אותו ושהוא ייצג את נבחרת ישראל בטורנירים העתידיים שלה, והחתימה מראה שהוא רוצה להיות בהפועל ובישראל עוד מספר שנים.

לסיום, במועדון מתכננים לפתוח חנות חדשה ורשמית של הפועל תל אביב בכדורסל, ולפי התכנונים החנות הזו צפויה להיות ברחוב דיזינגוף. המטרה היא למכור את המרנצ’נדייז של הקבוצה בחנות, ואוהדים יוכלו להגיע לשם ולקנות שלל מוצרים כמו ביגוד רשמי, פריטים נלווים וכל מיני אביזרים.

עדכון שיפוץ: אולם חדש בתל אביב בקרוב?
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */