מחמאות לצד ביקורות: התגובות להופעת גלוך

במשחק שבו אייאקס ניצחה 0:2 את הראקלס במסגרת המחזור השלישי בליגה ההולנדית, פתח אוסקר גלוך לראשונה בהרכב האמסטרדמים. הרכש הישראלי שובץ באגף השמאלי והיה מעורב בשער הראשון עם דאבל פס נהדר שהסתיים בבעיטה לשער שהורחקה ישירות לסטיבן ברחאוס שכבש מהריבאונד.

למרות זאת, בתקשורת ההולנדית ביקרו את גלוך. באתר “סוקרניוז” נכתב: במחצית הראשונה הציג הישראלי רושם די חלש, בדומה להופעותיו הקודמות כמחליף במדי קבוצתו החדשה".

עוד נכתב: “אוסקר גלוך עדיין לא הצליח להרשים באמסטרדם. ברשת החברתית X הדאגות הולכות וגוברות: האם גלוך באמת היה שווה את חמישה־עשר מיליון היורו בתוספת הבונוסים? בעיקר בכל הקשור ליכולותיו הפיזיות, או יותר נכון, לחוסר בהן, קיימות לא מעט ספקות”, כאשר צירפו תגובות לא כל כך טובות של אוהדי הקבוצה להופעה של הישראלי.

לעומת זאת, ב-ESPN הולנד דווקא החמיאו לישראלי: “פעולה יפה שלו הסתיימה בשער הראשון” נכתב, כאשר גם ב-NOS נכתב: “גלוך הוביל לשער הראשון”.

בסך הכל, ב-64 הדקות ששיחק, גלוך נגע 54 פעמים בכדור, רשם 90% הצלחה במסירות (34/39), רשם 2/3 דריבלים מוצלחים ורשם בעיטה אחת למסגרת.