כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
31-21הפועל ת"א2
31-21מ.ס אשדוד3
30-11עירוני טבריה4
00-00בית"ר ירושלים5
00-00בני סכנין6
00-00הפועל ב"ש7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
00-00מכבי נתניה10
02-11עירוני ק"ש11
02-11הפועל ירושלים12
01-01הפועל חיפה13
04-01מכבי בני ריינה14

מחמאות לצד ביקורות: התגובות להופעת גלוך

בהולנד החמיאו לישראלי שהיה מעורב בשער הראשון: "פעולה יפה, הוביל לשער", אך במקומות אחרים ביקרו: "עדיין לא מצליח להרשים, שווה באמת 15 מיליון?"

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

במשחק שבו אייאקס ניצחה 0:2 את הראקלס במסגרת המחזור השלישי בליגה ההולנדית, פתח אוסקר גלוך לראשונה בהרכב האמסטרדמים. הרכש הישראלי שובץ באגף השמאלי והיה מעורב בשער הראשון עם דאבל פס נהדר שהסתיים בבעיטה לשער שהורחקה ישירות לסטיבן ברחאוס שכבש מהריבאונד. 

למרות זאת, בתקשורת ההולנדית ביקרו את גלוך. באתר “סוקרניוז” נכתב: במחצית הראשונה הציג הישראלי רושם די חלש, בדומה להופעותיו הקודמות כמחליף במדי קבוצתו החדשה".

עוד נכתב: “אוסקר גלוך עדיין לא הצליח להרשים באמסטרדם. ברשת החברתית X הדאגות הולכות וגוברות: האם גלוך באמת היה שווה את חמישה־עשר מיליון היורו בתוספת הבונוסים? בעיקר בכל הקשור ליכולותיו הפיזיות, או יותר נכון, לחוסר בהן, קיימות לא מעט ספקות”, כאשר צירפו תגובות לא כל כך טובות של אוהדי הקבוצה להופעה של הישראלי. 

לעומת זאת, ב-ESPN הולנד דווקא החמיאו לישראלי: “פעולה יפה שלו הסתיימה בשער הראשון” נכתב, כאשר גם ב-NOS נכתב: “גלוך הוביל לשער הראשון”.

בסך הכל, ב-64 הדקות ששיחק, גלוך נגע 54 פעמים בכדור, רשם 90% הצלחה במסירות (34/39), רשם 2/3 דריבלים מוצלחים ורשם בעיטה אחת למסגרת. 

