יום ראשון, 24.08.2025 שעה 20:57
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
31-21הפועל ת"א2
31-21מ.ס אשדוד3
30-11עירוני טבריה4
00-00בית"ר ירושלים5
00-00בני סכנין6
00-00הפועל ב"ש7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
00-00מכבי נתניה10
02-11עירוני ק"ש11
02-11הפועל ירושלים12
01-01הפועל חיפה13
04-01מכבי בני ריינה14

העידן החדש מתחיל: קסטין הגיע לצפות בנתניה

זה קורה: הבעלים החדש של מכבי נתניה נחת בארץ והגיע לאצטדיון כדי לצפות לראשונה בקבוצתו במסגרת המחזור הראשון בליגה מול הפועל ב"ש. צפו בתמונות

|
רוס קסטין (רועי כפיר)
רוס קסטין (רועי כפיר)

העידן החדש במכבי נתניה מתחיל: אחרי תשע שנים בניהולו של אייל סגל, הקבוצה מעיר היהלומים עברה לבעלותו של רוס קסטין כבר לפני שלושה חודשים, כשהערב (ראשון) זו תהיה פעם ראשונה שלו צופה בקבוצתו.

ברגעים אלה ממש, מכבי נתניה מארחת בביתה את הפועל באר שבע במחזור הראשון של ליגת העל, כשכאמור, בעלי היהלומים החדשים, הגיע אל האצטדיון הביתי, יעודד את שחקניו מהיציע ויקווה לראות ניצחון במשחקו הראשון בארץ.

קסטין הוא מייסד-שותף ומנכ"ל של עלייה קפיטל פרטנרס, חברת השקעות פרטית המנהלת נכסים בשווי של כ-1.97 מיליארד דולר נכון לסוף 2024. החברה מתמקדת בהשקעות אלטרנטיביות, כולל מימון ספורטאים והשקעות בטכנולוגיה.

רוס קסטין (רועי כפיר)רוס קסטין (רועי כפיר)
רוס קסטין (רועי כפיר)רוס קסטין (רועי כפיר)
רוס קסטין (רועי כפיר)רוס קסטין (רועי כפיר)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */