העידן החדש מתחיל: קסטין הגיע לצפות בנתניה

העידן החדש במכבי נתניה מתחיל: אחרי תשע שנים בניהולו של אייל סגל, הקבוצה מעיר היהלומים עברה לבעלותו של רוס קסטין כבר לפני שלושה חודשים, כשהערב (ראשון) זו תהיה פעם ראשונה שלו צופה בקבוצתו.

ברגעים אלה ממש, מכבי נתניה מארחת בביתה את הפועל באר שבע במחזור הראשון של ליגת העל, כשכאמור, בעלי היהלומים החדשים, הגיע אל האצטדיון הביתי, יעודד את שחקניו מהיציע ויקווה לראות ניצחון במשחקו הראשון בארץ.

קסטין הוא מייסד-שותף ומנכ"ל של עלייה קפיטל פרטנרס, חברת השקעות פרטית המנהלת נכסים בשווי של כ-1.97 מיליארד דולר נכון לסוף 2024. החברה מתמקדת בהשקעות אלטרנטיביות, כולל מימון ספורטאים והשקעות בטכנולוגיה.

רוס קסטין (רועי כפיר)

רוס קסטין (רועי כפיר)