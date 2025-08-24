הטור של ספרד, קטע 2: ג'ורג' בנט התרסק

הגרנד טור של ספרד, שנחשב לאחד משלושת תחרויות אופניי הכביש הנחשבות בעולם ביחד עם הטור דה פראנס והג’ירו ד’ה איטליה, יצא לדרכו אתמול (שבת, 23/8) ויגיע אל סיומו ב-14/9. יומו השני של התחרות הביא עימו מזג אוויר גשום ומעורפל אשר גרם לנפילות, פציעות, קושי וסיכון הרוכבים.

בין קבוצות הטור אפשר למצוא את ישראל פרמייר טק, והיום התרחש הקטע השני של הוולטה. מטפס הקבוצה ומי שנחשב למובילה בתחרות, ג’ורג’ בנט האוסטרלי, התרסק, נראה סובל מכאבים, אך המשיך ברכיבה. כחלק מהנפילה רוכבים נשלחו לאמבולנסים.

מי שניצח בשלב הוא יונאס וינגגור הדני, שהקדים בפוטו פיניש אדיר את ג'וליו צ'יקונה. וינגגור, שסיים שני בטור דה פראנס, עלה למקום הראשון בדירוג הכללי וירצה לשמור עליו לאורך כל התחרות.