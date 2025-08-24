יום ראשון, 24.08.2025 שעה 20:00
ספורט אחר  >> אופניים

הטור של ספרד, קטע 2: ג'ורג' בנט התרסק

הוולטה נפתחה ומז"א הגשום והערפילי נותן את אותותיו. כבר ביום השני, המטפס האוסטרלי של קבוצת ישראל פרמייר טק נפל ונפצע, אך המשיך. וינגגור ניצח

|
ג'ורג' בנט, ישראל פרמייר טק (IMAGO)
ג'ורג' בנט, ישראל פרמייר טק (IMAGO)

הגרנד טור של ספרד, שנחשב לאחד משלושת תחרויות אופניי הכביש הנחשבות בעולם ביחד עם הטור דה פראנס והג’ירו ד’ה איטליה, יצא לדרכו אתמול (שבת, 23/8) ויגיע אל סיומו ב-14/9. יומו השני של התחרות הביא עימו מזג אוויר גשום ומעורפל אשר גרם לנפילות, פציעות, קושי וסיכון הרוכבים.

בין קבוצות הטור אפשר למצוא את ישראל פרמייר טק, והיום התרחש הקטע השני של הוולטה. מטפס הקבוצה ומי שנחשב למובילה בתחרות, ג’ורג’ בנט האוסטרלי, התרסק, נראה סובל מכאבים, אך המשיך ברכיבה. כחלק מהנפילה רוכבים נשלחו לאמבולנסים.   

מי שניצח בשלב הוא יונאס וינגגור הדני, שהקדים בפוטו פיניש אדיר את ג'וליו צ'יקונה. וינגגור, שסיים שני בטור דה פראנס, עלה למקום הראשון בדירוג הכללי וירצה לשמור עליו לאורך כל התחרות.

איזור קו הסיום. ערפל סמיך (פרטי)איזור קו הסיום. ערפל סמיך (פרטי)
