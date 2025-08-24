אוססונה גברה 0:1 על ולנסיה ורשמה ניצחון בכורה

המחזור השני בליגה הספרדית המשיך היום (ראשון) עם משחק מוקדם בין אוססונה לולנסיה. שתי הקבוצות הגיעו להתמודדות לאחר שלא ניצחו במחזור הפתיחה, ורצו לרשום ניצחון ראשון שיוביל אותן להמשך הדרך. מי שעשתה זאת היא הקבוצה המקומית, שרשמה 0:1 על חשבון יריבתה.

הפתיחה הייתה של המארחת, לאחר שכבר בדקה התשיעית אנטה בודימיר העלה אותה ליתרון. המשחק המשיך להתפתח בכיוון של אוססונה לאחר שבדקה ה-22 חוסה גאיה קיבל כרטיס אדום והשאיר את קבוצתו בעשרה שחקנים למשך מרבית דקות המשחק.

במחצית השנייה לא נרשמו אירועים יוצאי דופן, מה שהותיר את שלוש הנקודות בביתה של המארחת. ולנסיה לעומת זאת תחפש את ניצחון הבכורה שלה במקום אחר.