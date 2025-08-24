רודריגו ומסטנטואונו בהרכב ריאל מדריד לאוביידו

לאחר שפתחה את עונת ה’לה ליגה’ עם 0:1 קטן, קשה ומתוק על אוססונה בברנבאו בשבוע שעבר, ובמיוחד אחרי שראתה את ברצלונה משיגה אמש ניצחון דרמטי ומשלימה 2 מ-2, ריאל מדריד תתארח הערב (ראשון, 22:30) אצל העולה החדשה ריאל אוביידו, בניסיון להישאר מושלמת ולהשלים ניצחון שני גם היא. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, דין האוסן, אנטוניו רודיגר, דניאל קרבחאל ארנולד, קרארס, אורליון טשואמני, פרדיקו ואלוורדה, ארדה גולר, פרנקו מסטנטואונו, רודריגו וקיליאן אמבפה.

כאמור, צ’אבי אלונסו ערך לא מעט שינויים ממחזור הפתיחה, כשרודריגו, שעתידו בבירת ספרד מעורפל, עולה לראשונה ב-11 ומי שנשאר בחוץ באופן מפתיע הוא ויניסיוס ג’וניור. בנוסף, פרנקו מסטנטואונו פותח לראשונה בהרכב הבלאנקוס ודני קרבחאל שב גם הוא ל-11 ב’לה ליגה’ לאחר תקופה ארוכה בה היה פצוע.

שחקני ריאל מדריד חוגגים (רויטרס)

המפגש האחרון בין שתי הקבוצות במסגרת רשמית ב’לה ליגה’ התרחש ב-2001, כשאז, ריאל אוביידו סחטה 1:1 מהבלאנקוס בביתה. כאמור, מאז הרבה מאוד השתנה, אבל המארחת תהיה שמחה מאוד לשחזר את התוצאה.