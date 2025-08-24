יום ראשון, 24.08.2025 שעה 22:14
ליגה ספרדית 25-26
62-62ברצלונה1
41-22בטיס2
30-11ריאל מדריד3
31-31ראיו וייקאנו4
30-21ויאריאל5
30-21חטאפה6
32-31אתלטיק בילבאו7
31-21אספניול8
32-22אלאבס9
31-12אוססונה10
22-22אלצ'ה11
11-11ריאל סוסיאדד12
13-22אתלטיקו מדריד13
12-12ולנסיה14
13-12סלטה ויגו15
14-12מיורקה16
03-21סביליה17
05-32לבאנטה18
03-11ג'ירונה19
02-01אוביידו20

רודריגו ומסטנטואונו בהרכב ריאל מדריד לאוביידו

אלונסו ביצע מספר שינויים ממחזור הפתיחה למפגש מול העולה החדשה ב-22:30 (שידור חי בערוץ ONE). קרבחאל שב גם הוא ל-11, אמבפה בחוד. ויניסיוס בספסל

רודריגו (IMAGO)
רודריגו (IMAGO)

לאחר שפתחה את עונת ה’לה ליגה’ עם 0:1 קטן, קשה ומתוק על אוססונה בברנבאו בשבוע שעבר, ובמיוחד אחרי שראתה את ברצלונה משיגה אמש ניצחון דרמטי ומשלימה 2 מ-2, ריאל מדריד תתארח הערב (ראשון, 22:30) אצל העולה החדשה ריאל אוביידו, בניסיון להישאר מושלמת ולהשלים ניצחון שני גם היא. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, דין האוסן, אנטוניו רודיגר, דניאל קרבחאל ארנולד, קרארס, אורליון טשואמני, פרדיקו ואלוורדה, ארדה גולר, פרנקו מסטנטואונו, רודריגו וקיליאן אמבפה.

כאמור, צ’אבי אלונסו ערך לא מעט שינויים ממחזור הפתיחה, כשרודריגו, שעתידו בבירת ספרד מעורפל, עולה לראשונה ב-11 ומי שנשאר בחוץ באופן מפתיע הוא ויניסיוס ג’וניור. בנוסף, פרנקו מסטנטואונו פותח לראשונה בהרכב הבלאנקוס ודני קרבחאל שב גם הוא ל-11 ב’לה ליגה’ לאחר תקופה ארוכה בה היה פצוע.

שחקני ריאל מדריד חוגגים (רויטרס)שחקני ריאל מדריד חוגגים (רויטרס)

המפגש האחרון בין שתי הקבוצות במסגרת רשמית ב’לה ליגה’ התרחש ב-2001, כשאז, ריאל אוביידו סחטה 1:1 מהבלאנקוס בביתה. כאמור, מאז הרבה מאוד השתנה, אבל המארחת תהיה שמחה מאוד לשחזר את התוצאה.

ה-10 החדש: אמבפה מוביל את ריאל לניצחון
