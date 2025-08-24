פ.צ קלן גברה 0:1 על מיינץ בתום משחק סוער

המחזור הראשון של הבונדליסגה המשיך היום (ראשון) להתעלות לגבהים חדשים, כאשר מיינץ אירחה את בביתה את פ.צ קלן, ולקראת סופו של משחק סוער במיוחד ספגה גול מכריע שהוציא את העזים עם שלושת הנקודות ממערב המדינה.

החבורה של בו הנריקסן הייתה דווקא דומיננטית יותר במחצית הראשונה, וסיכנה את השער של מרווין שואבה מספר פעמים, אך חסרה דיוק בפעולות האחרונות. בדקה ה-60 יצאה קלן למתפרצת וכדור גובה לעברו של ג’ייקוב קאמינסקי חלךב על פני פול נבל, שבמרדף משך בכתפו של הקיצוני וגרם לו למעוד בעודו לבד מול השוער, וראה את הכרטיס האדום שהותיר את המארחת בעשרה שחקנים.

מיינץ לא ויתרה וניסתה עדיין להוציא התקפות, אך בדקה ה-90 כדור רוחב טוב של וולדשמיט הגיע לבאולטר, שנגח אל הרשת והכריע את ההתמודדות לצד של האורחת, שרושמת ניצחון חשוב מול אחת מקבוצות המפתיעות של העונה שעברה, שסיימה במקום השישי.