סכנין ללא שחקני רכש, קהל בית"ר לא יגיע לדוחא

בני סכנין תארח מחר (שני, 20:00) במחזור פתיחת העונה את בית"ר ירושלים ותנסה להפתיע בדוחא את היריבה שמגיעה במומנטום טוב אחרי שניצחה שבוע שעבר את הפועל חיפה 0:5 במסגרת חצי גמר גביע הטוטו.

בסכנין היו משוכנעים עד הרגע האחרון שהם יקבלו את אישור פיפ"א לעלות ולשחק עם שחקני הרכש שטרם עברו בבקרה, אבל בהיעדר אישור כזה יאלץ שרון מימר לעלות עם הרכב מאולתר במטרה לנסות ולעשות את הבלתי ייאמן.

הבשורה הטובה מבחינת סכנין היא שהבלם איאד אבו עביד יהיה כשיר למשחק ויפתח במרכז ההגנה לצד מארון גנטוס הוותיק, שהתייחס למשחק ואמר: “יש לנו משחק חשוב מאוד מול בית"ר ירושלים. קורא לכל הקהל לבוא ולתמוך לאורך המשחק. כמו שכולם יודעים, אנחנו בבעיה בנושא הרישום מול פיפ"א. מבחינתנו זה לא מעניין. כל מי שעולה על כר הדשא צריך לתת את הלב שלו. אני מאמין בשחקנים שנשיג שלוש נקודות”.

מארון גנטוס עם הכדור (עמרי שטיין)

המאמן שרון מימר, שפותח רשמית קדנציה נוספת בסכנין אמר: “מתרגשים להתחיל עונה חדשה, במקום חדש מבחינתי. אנחנו מתכוננים בשיא הרצינות עם כל הבעיות שלנו, רוצים להתחיל את העונה בצורה הכי טובה שאפשר. מקווים שהקהל יבוא ויתמוך בנו.

“אחד הדברים העיקרים שבאתי בגללם זה הפוטנציאל של הקהל ושל הקבוצה מהקדנציה הקודמת. הקהל עזר לי ולשחקנים לעשות עונה טובה. אני מקווה שיבואו בגישה חיובית וידחפו אותנו החל ממחר. אני מבטיח שאחרי שנעבור כל מה שקורה עכשיו, תהיה פה קבוצה טובה שתביא הרבה כבוד למקום“.

שרון מימר (עמרי שטיין)

המשחק יתקיים ללא קהל חוץ של בית"ר, מה שבאופן טבעי יחסוך לא מעט כאב ראש. רפ"ק חגי מימוני, סגן מפקד תחנת משגב, התייחס למשחק ואמר: “אנחנו שמחים על חזרת המשחקים לדוחא - הכדורגל הוא חלק בלתי נפרד מהעיר סכנין ואנחנו כשוטרים מרגישים את ההתרגשות של הציבור מחזרת הקבוצה הביתה. אנחנו מקיימים שיח רציף וטוב גם מול הנהלת הקבוצה וגם מול נציגי קהל האוהדים.

“משטרת ישראל נערכת בכוחות מתוגברים של משטרה ומאבטחים לאפשר את קיום המשחק בצורה תקינה וספורטיבית. מדובר במשחק כדורגל ולא ניתן שום אפשרות להפוך את מגרשי הכדורגל לזירות אלימות. אני מבקש מהקהל שמגיע למגרש להקדים את הגעתו, בשל בידוק קפדני שייעשה על מנת למנוע עיכוב בכניסת אוהדים למשחק, פתיחת השערים בשעה 18:00".

רפ"ק חגי מימוני (דוברות המשטרה)

הרכב משוער: מוחמד אבו ניל, מוחמד גנאמה, איאד אבו עביד, מארון גנטוס אחמד טאהא, עומר אבוהב, מת'יו קוג'ו', ג'בייר בושנאק, מוחמד בדארנה, אחמד סלמן ובסיל חורי.