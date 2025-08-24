יום ראשון, 24.08.2025 שעה 18:41
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
60-62ארסנל1
60-52טוטנהאם2
41-52צ'לסי3
42-42נוטינגהאם פורסט4
32-41ליברפול5
32-42מנצ'סטר סיטי6
32-32סנדרלנד7
31-22אברטון8
34-32בורנמות'9
33-22ברנטפורד10
33-22ברנלי11
35-12לידס12
21-12קריסטל פאלאס13
11-11פולהאם14
10-01ניוקאסל15
11-02אסטון וילה16
13-12ברייטון17
01-01מנצ'סטר יונייטד18
05-02וולבס19
08-12ווסטהאם20

גריליש כיכב, אברטון עם ניצחון בכורה

הקיצוני שהגיע מסיטי הרשים עם שני בישולים ב-0:2 על ברייטון, שעדיין ללא ניצחון העונה בפרמייר ליג. פאלאס ופורסט נפרדו ב-1:1, סאר ואודוי כבשו

|
ג'ק גריליש בטירוף (רויטרס)
ג'ק גריליש בטירוף (רויטרס)

המחזור השני של הפרמייר ליג המשיך היום (ראשון) עם שני משחקים מוקדמים. אברטון פגשה את ברייטון וגברה עליה 0:2 במשחק מרשים של ג’ק גריליש, בעוד קריסטל פאלאס אירחה את נוטינגהאם פורסט למשחק שהתסיים ב-1:1.

אברטון – ברייטון 0:2

ניצחון בכורה לטופיז לאחר ההפסד ללידס בשבוע שעבר, בזכותו עקפו את יריבתם בטבלה. אילימאן נדיאיי כבש ראשון בדקה ה-23, כאשר חברו לקבוצה ג’יימס גארנר הכפיל במחצית השנייה וקבע את התוצאה הסופית. את שני הבישולים סיפק ג’ק גריליש, הרכש הנוצץ שהגיע ממנצ’סטר סיטי.

ברייטון מנגד, טרם ניצחה העונה בליגה והיא תרצה לשים מאחוריה את המשחק כדי לא להיגרר למאבקים בתחתית. 

גג'ק גריליש חוגג עם ג'יימס גארנר את השער השני (רויטרס)

קריסטל פאלאס – נוטינגהאם פורסט 1:1

למרות שהחזיקה פחות בכדור, המארחת הייתה יותר מסוכנת מיריבתה אך לא הצליחה להביא זאת לידי ביטוי על לוח התוצאות. מי שהעלה אותה ליתרון הוא איסמאילה סאר, שקבע את שער היתרון בדקה ה-37. 

מנגד, פורסט לא ויתרה ומי שהחזיר אותה לעניינים היה קאלום הדסון אודוי, שכבש בדקה ה-57 וקבע חלוקת נקודות בין הקבוצות. פאלאס טרם ניצחה העונה ורשמה שתי תוצאות תיקו, בעוד האורחת ירדה לקרקע לאחר הניצחון במחזור הפתיחה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */