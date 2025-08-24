יום ראשון, 24.08.2025 שעה 16:41
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
31-21הפועל ת"א2
31-21מ.ס אשדוד3
30-11עירוני טבריה4
00-00בית"ר ירושלים5
00-00בני סכנין6
00-00הפועל ב"ש7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
00-00מכבי נתניה10
02-11עירוני ק"ש11
02-11הפועל ירושלים12
01-01הפועל חיפה13
04-01מכבי בני ריינה14

"רה"מ דן את הבן שלי למוות, יוציאו אותו להורג"

חגי אנגרסט, אביו של החטוף מתן אנגרסט לתכנית שיחת היום: "נתניהו התחייב לדון על סיום המלחמה והכל התנפץ לנו בפרצוף. שיחליף אותי לעשרים שניות"

|
חגי אנגרסט (עמרי שטיין)
חגי אנגרסט (עמרי שטיין)

כשבשבי יש עוד 50 חטופים שמוחזקים בידי ארגון הטרור הרצחני, חמאס, כבר 688 ימים בשבי, עלה לתכנית “שיחת היום” חגי אנגרסט, אביו של השבוי מתן אנגרסט שנחטף מטנק בנחל עוז בשבעה באוקטובר ונמצא עד היום בידיהם של הארגון המתועב.

שלום חגי.
”שלום רב”.

אנחנו עושים את המעבר החד הזה כי חשוב לנו להזכיר את החטופים. איך אתה בימים אלה? איך אתה מתנהל בימים האלו שאנחנו רואים שישראל רוצה ללכת על כיבוש הרצועה, לסכן את החטופים ולא ללכת לעסקה?
”מרגיש כמו אבא. אני אגדיר את זה אחרת. סבתא שלי באושוויץ עברה סלקציה של מנגלה. רוב המשפחה שלה הלכה למוות וסבתא שלי ניצלה. מנגלה בחר שהיא תהיה בצד ימין, היא ניצלה. עכשיו כל הכדור בידיים של ראש הממשלה. ראש הממשלה אחראי על החיים של הבן שלי. אם ראש הממשלה שולח את הצבא, את הרמטכ”ל, לכבוש את העיר עזה, ראש הממשלה דן את הבן שלי למוות. שכל אחד יחשוב שהבן שלו נמצא שם, וראש הממשלה שולח את הצבא להגיע אליו ושיוציאו אותו שם להורג. זה המצב שאנחנו נמצאים בו”.

"קודם כל להוציא אותם"- חגי אנגסרט בראיון

עד לפני זמן לא רב היית אופטימי לגבי ישראל, לגבי ראש הממשלה, זה נראה לי פעם ראשונה אחרי הרבה זמן שאיבדת לגמרי את האופטימיות שלך.
”הייתי אופטימי כי הייתי עם ראש הממשלה בחודש שעבר ב-Blur House והוא הבטיח לי שאנחנו הולכים לקראת העסקה של השחרור והחזרת החטופים, גם הממשל האמריקאי תמך בזה ואמר שזה תחילת ההליך והוא התחייב ואמר לנו ‘זה פעם ראשונה שאני מוכן לדון על סיום המלחמה החל מהיום הראשון של השחרור’. חזרנו עם ראש הממשלה הביתה והכל התנפץ לנו בפרצוף”.

למה, מה קרה פתאום?
”לא יודע. אנחנו שומעים שראש הממשלה שינה את הדעה שלו. הוא יצא לכיבוש המעוז האחרון, להגדרתו, העיר עזה, לפני זה המעוז האחרון היה רפיח והיו עוד מעוזים, כמו ספין פילדלפי וספין נצרים, והיום אנחנו בספין עזה, שאני רוצה להזכיר שהיינו שם בדצמבר 2023, ונהרגו שם מאות מהאהובים שלנו, מהלוחמים, ואנחנו נמצאים בבוץ העזתי הזה. ראש הממשלה עשה את הכל”.

אז אנחנו חייבים לצאת פה בקריאה למקבלי ההחלטות: די , מספיק, תביאו את החטופים אלינו הביתה, אחר כך תעשו מה שצריך.
”זה בדיוק מה שהממשל האמריקאי אמר לנו בחדרי חדרים. קודם כל צריך להוציא אותם. שראש הממשלה יחשוב שהבן שלו נמצא בגיהינום, ושהוא יושב ויש לו קצת שקט, שישמע אותו צועק תחת עינויים. שיחליף אותי לעשרים שניות”.

הלב שלנו אתכם חגי וגם אנחנו יוצאים בקריאה הזו כמובן, ונמשיך להעלות אותך לכאן עד שימצא פתרון, ונקווה שלא תעלה לפה יותר.
”אתמול היינו בתחילת הליגה, אני רוצה לבוא עם מתן לדשא כבר. זה יקרה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
