יום ראשון, 24.08.2025 שעה 16:41
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
93-123פ.ס.וו. איינדהובן1
61-92ניימיכן2
61-42פיינורד3
60-32זוולה4
67-63ספרטה רוטרדם5
43-62אלקמאר6
42-42אייאקס7
32-52אוטרכט8
33-22נאק ברדה9
35-53וולנדם10
34-23טוונטה אנסחדה11
39-53כרונינגן12
27-43גו אהד איגלס13
14-32פורטונה סיטארד14
15-33הירנביין15
16-23טלסטאר16
07-12אקסלסיור רוטרדם17
08-12הראקלס אלמלו18

בפעם הראשונה: אוסקר גלוך בהרכב של אייאקס

הייטינחה פרסם את ה-11 הפותחים נגד הראקלס ב-17:45 והיהלום הישראלי הוא בין השמות, אחרי שעלה פעמיים כמחליף בשתי ההופעות הראשונות שלו במועדון

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

הרגע לו חיכינו. אחרי שערך שתי הופעות ראשונות מהספסל, אייאקס פרסמה את ההרכב למשחק נגד הראקלס היום (ראשון, 17:45) והפעם הבשורה הגיעה: אוסקר גלוך ב-11. הישראלי ומועדון הפאר מאמסטרדם ינסו לחזור למסלול אחרי ה-2:2 במחזור הקודם.

הרכב אייאקס: ג’ארוס, רוסה, גאיי, ווינדאל, מורו, טיילור, אוסקר גלוך, באס, ברחהאוס, פיץ-ג’ים ו-ווחהורסט.

אייאקס רשמה עד כה ניצחון במחזור הפתיחה עם 0:2 על טלסטאר, כבמשחק הזה הקשר הישראלי נכנס בדקה ה-63. במחזור השני, האדומים כבר איבדו נקודות, אחרי שסיימו ב-2:2 עם גו אהד איגלס, כשגלוך נכנס במחצית. כעת, אייאקס תנסה לטפס בטבלה ולרשום ניצחון שני העונה.

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)

מן העבר השני מגיעה יריבה במצב לא טוב בלשון המעטה. הראקלס נמצאת במקום האחרון אחרי שפתחה את העונה עם שתי תבוסות כואבות, הראשונה 4:0 לאוטרכט והשנייה 4:1 לניימיכן.

גלוח כזכור, חתם אצל מועדון הפאר ההולנדי בתחילת החודש תמורת סכום של כ-15 מיליון אירו. כעת, הוא מקבל הופעת בכורה בהרכב הקבוצה בליגה וינסה לעזור לקבוצתו לנצח.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
