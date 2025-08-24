יום ראשון, 24.08.2025 שעה 16:43
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

מכבי רעננה הודיעה על צירופו של נייט לאשבסקי

החבורה מהשרון הודיעה על הגעתו של הפורוורד (26, 2.07), שרשם 4.8 נק' ו-2.9 ריב' ביורוקאפ עם האריס סלוניקי ביורוקאפ: "מתרגש להצטרף אל הארגון"

|
נייט לאשבסקי מטביע (rts.photo)
נייט לאשבסקי מטביע (rts.photo)

כל הקבוצות בליגת ווינר סל ממשיכים לבנות את הסגלים שלהן לקראת העונה החדשה שמתקרבת אלינו בצעדי ענק, אז בטח ובטח העולה החדשה. מכבי רעננה הודיעה היום (ראשון) על צירופו של שחקן חדש, כשהחתימה אופן רשמי את נייט לאשבסקי.

הפורוורד (26, 2.07) שיחק עד 2023 בממכלת נוטרדאם. בעונת 2023/24 פתח את דרכו באירופה בליגה האיטלקית השנייה במדי ברינדיזי. בעונת 2024/25 שיחק בהאריס סלוניקי מליגת העל היוונית וביורוקאפ. בליגה היוונית רשם 7.2 נק׳, 3 ריב׳, ב-22.7 דקות ב-11 משחקים וביורוקאפ 4.8 נק׳, 2.9 ריב׳, ב-15.8 דקות ב-14 משחקים.

לאחר שסיים את עונת 2024/25 ביוון עבר לליגת העל הטייוואנית, שם חתם בסינצ’ו טופלוס ליונירס. ב-15 משחקים הוא תרם שם 12.7 נק׳, 1.4 אס׳, 8.3 ריב׳, 1.3 חט׳ ב-29.7 דקות. לאשבסקי הוסיף: “אני מתרגש להצטרף לקבוצה ולארגון. מצפה לעונה הקרובה ולתחילת העבודה כדי שנעשה עונה מוצלחת יחד כקבוצה ועבור האוהדים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר" נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */