יום ראשון, 24.08.2025 שעה 16:41
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
00-00מכבי פ"ת1
00-00בני יהודה2
00-00הפועל כפ"ס3
00-00הפועל ראשל"צ4
00-00מכבי הרצליה5
00-00הפועל ר"ג6
00-00הפועל נוף הגליל7
00-00הפועל עכו8
00-00הפועל רעננה9
00-00הפועל כפר שלם10
00-00הפועל עפולה11
00-00מכבי יפו12
00-00הפועל חדרה13
00-00מ.ס כפר קאסם14
00-00עירוני מודיעין15
-40-00מ.ס קריית ים16

הוארך מעצרו של הכדורגלן מהלאומית ביומיים

דוברות המשטרה הודיעה שבית משפט השלום בתל אביב האריך את מעצרו של החשוד לאירוע האונס והאלימות כלפי בת זוג בתל אביב ביומיים נוספים, עד ל-26.8

|
משטרה (עמרי שטיין)
משטרה (עמרי שטיין)

משטרת ישראל הודיעה אתמול (שבת) כי עצרה גבר בחשד לאונס ואלימות כלפי בת זוגו בתל אביב. החשוד, שחקן ששיחק בעונה שעברה בליגה הלאומית בן 33, נעצרה ונלקח לחקירה בתחנת המשטרה, והיום בית משפט השלום בתל אביב האריך את מעצרו ביומיים נוספים, ועד ל-26.8.2025.

הנפגעת היא נתינה זרה, כשצד ג’ היה זה שדיווח על הנושא למשטרה. בעונה שעברה השחקן שיחק בליגה הלאומית, אך כרגע אינו רשום באף קבוצה. בהודעת המשטרה נכתב: “במוקד המשטרה התקבל הבוקר דיווח על אישה שהותקפה ונאנסה ע"י בן זוגה שנמלט מהמקום, ברח' אצ"ל בתל אביב. שוטרי תחנת תל אביב דרום וחוקרי זירה הגיעו למקום ונפתחה חקירה תוך איסוף ממצאים וראיות לצד סריקות לאיתור החשוד”.

דוברות המשטרה היום אחרי שהגיע לבית המשפט: “בהמשך לאירוע חשד לאונס ואלימות כלפי בת זוג בתל אביב אתמול, עדכון: בית משפט השלום בתל אביב האריך היום את מעצרו של החשוד עד לתאריך 26.8.25. לתשומת לב, בית המשפט אסר לפרסום שמו ופרטים המזהים של החשוד”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */