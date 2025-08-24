יום ראשון, 24.08.2025 שעה 17:13
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
00-00מכבי פ"ת1
00-00בני יהודה2
00-00הפועל כפ"ס3
00-00הפועל ראשל"צ4
00-00מכבי הרצליה5
00-00הפועל ר"ג6
00-00הפועל נוף הגליל7
00-00הפועל עכו8
00-00הפועל רעננה9
00-00הפועל כפר שלם10
00-00הפועל עפולה11
00-00מכבי יפו12
00-00הפועל חדרה13
00-00מ.ס כפר קאסם14
00-00עירוני מודיעין15
-40-00מ.ס קריית ים16

"גיבשנו סגל מצוין במטרה ברורה - לעלות ליגה"

שוהם מוכן לקראת משחק הפתיחה של מכבי פ"ת נגד כפר שלם: "קבוצה שקרובה לליבי". הינדי: "מוטיבציה גדולה להוכיח שמקומנו בליגת העל". וגם: ההרכב

|
נועם שוהם (באדיבות המועדון)
נועם שוהם (באדיבות המועדון)

לאחר תקופת הכנה, מכבי פ"ת תפתח מחר (שני, 19:30) את המסע שלה בליגה הלאומית מול הפועל כפר שלם, בהבנה שרק עליית ליגה תוך עונה אחת מתקבלת בחשבון, כשעל המאמן נועם שוהם, מוטלת האחריות הכבדה לקחת את המועדון לליגת העל. מבחינה מקצועית, שוהם ייהנה מסגל כמעט מלא.

המגן גל מעתוק, שנפגע בידו לפני מספר שבועות, חזר לאימונים, אך בקבוצה לא ייקחו סיכון והוא צפוי להיות בסגל למשחק הליגה הבא מול הפועל כפר סבא ביום ראשון. שוהם צפוי לעלות בהרכב הדי רגיל שלו, כאשר אייל אינברום ייכנס להרכב. פרנק ריבולייר, שהחלים מהאלרגיה שגרמה לו להיעדר מהמשחק מול מכבי יפו, יחזור להרכב. חוסה קורטס, ייפתח על הספסל.

"חיכינו לפתיחת הליגה, התאמנו קשה מאוד וגיבשנו סגל מצוין במטרה ברורה לעלות חזרה לליגת העל. קל זה בטוח לא יהיה אבל אני סומך על הצוות שלי, השחקנים ובכלל על כל המערכת ובטוח שנעשה כולנו את המקסימום לעמוד במטרה", אמר המאמן נועם שוהם, שיפגוש את האקסית אותה עזב בטונים צורמים בעונה שעברה.

מוחמד הינדי (חגי מיכאלי)מוחמד הינדי (חגי מיכאלי)

"כפר שלם היא קבוצה שמאוד קרובה לליבי, אנשים שאני מאוד מעריך, עשו שם עבודה מצוינת בפגרה ובנו קבוצה חזקה. אין קשר בליגה הזאת בין משחק שהיה למשחק שיהיה כל שבוע צריך לבוא צנועים ומחויבים, הליגה קשה וארוכה יש קבוצות טובות ומאמנים טובים בליגה הזאת ונתייחס לכולם בכבוד רב. למגרש בשכונה יש נוסטלגיה טובה ויפה לפני שעולים לדשא, בדשא זה רק הקרבה, נחישות, אופי ואיכות ואני בטוח שיש לנו הרבה מכל אלה, הוסיף.

הקפטן מוחמד הינדי אמר: "כפר שלם היא קבוצה מסוכנת אבל אנחנו מתרכזים בעצמנו ונגיע מוכנים למשחק בשביל להתחיל ברגל ימין ולהביא ניצחון ראשון. אני מאוד מחובר למועדון ויש השנה מוטיבציה גדולה להוכיח שאנחנו צריכים להיות בליגת העל. זה יהיה קשה אבל אני מאוד מאמין שנעשה את זה".

עמוס לוזון לא חוזר למכבי פ"ת
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */