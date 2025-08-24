הרכבים וציונים



פרנקו מסטנטואונו (IMAGO) פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)

המחזור השני בליגה הספרדית נמשך בשעה זו כאשר ריאל מדריד מתארחת אצל העולה החדשה ריאל אוביידו במטרה לחבר ניצחון שני ברציפות, להישאר מושלמת ולהשתוות בטבלה לאלופה ברצלונה, שהשיגה אמש ניצחון דרמטי.

הבלאנקוס גירדו 0:1 במחזור הפתיחה נגד אוססונה בסנטיאגו ברנבאו בזכות שער של קיליאן אמבפה בכדור עונשין מ-11 מטרים. היכולת לא הייתה משכנעת במיוחד, כאשר נראה שצ’אבי לאונסו הסיק מסקנות וערך מספק שינויים - כשנתן לרודריגו, דני קרבחאל, פרנקו מסטנטואונו ואנטוניו רודיגר את ההזדמנות בהרכב הפותח, והוריד את ויניסיוס, טרנט אלכסנדר ארנולד, ברהים דיאס ואדר מיליטאו לספסל.

מהצד השני של המתרס, המארחת שהדהימה בעונה שעברה ועלתה ללה ליגה יחד עם סנטי קאסורלה הוותיק נכנעה במחזור הפתיחה 2:0 לוויאריאל התוססת, וכאשר מי שהיה חברו של אלונסו בנבחרת רוצה להדהים אותו.

הפעם האחרונה שהקבוצות נפגשו במסגרת רשמית הייתה בלה ליגה ב-2001, כשאוביידו סחטה 1:1 מהבלאנקוס בביתה. לאחר מכן הגיע משחק ידידות ב-2012 שנגמר ב-1:5 ללבנים. ריאל לא ניצחה את אוביידו בחוץ ב-4 הביקורים האחרונים שלה, אם כי חלקם היו לפני שנת 2000 כך שכמובן זה לא מדד וכל הסגלים התחלפו לחלוטין מספר פעמים.