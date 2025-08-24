יום ראשון, 24.08.2025 שעה 22:41
יום ראשון, 24/08/2025, 22:30
אצטדיון קרלוס טרטיירה
ליגה ספרדית - מחזור 2
ריאל מדריד
דקה 11
0 0
שופט: ריקרדו דה בורגוס
אוביידו
ליגה ספרדית 25-26
60-72ויאריאל1
62-62ברצלונה2
43-42אספניול3
41-22בטיס4
30-11ריאל מדריד5
31-31ראיו וייקאנו6
30-21חטאפה7
32-31אתלטיק בילבאו8
32-22אלאבס9
31-12אוססונה10
23-32ריאל סוסיאדד11
22-22אלצ'ה12
13-22אתלטיקו מדריד13
12-12ולנסיה14
13-12סלטה ויגו15
14-12מיורקה16
03-21סביליה17
05-32לבאנטה18
02-01אוביידו19
08-12ג'ירונה20
24/08/2025 22:30
הרכבים וציונים
 
 
פרנקו מסטנטואונו
פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)

המחזור השני בליגה הספרדית נמשך בשעה זו כאשר ריאל מדריד מתארחת אצל העולה החדשה ריאל אוביידו במטרה לחבר ניצחון שני ברציפות, להישאר מושלמת ולהשתוות בטבלה לאלופה ברצלונה, שהשיגה אמש ניצחון דרמטי.

הבלאנקוס גירדו 0:1 במחזור הפתיחה נגד אוססונה בסנטיאגו ברנבאו בזכות שער של קיליאן אמבפה בכדור עונשין מ-11 מטרים. היכולת לא הייתה משכנעת במיוחד, כאשר נראה שצ’אבי לאונסו הסיק מסקנות וערך מספק שינויים - כשנתן לרודריגו, דני קרבחאל, פרנקו מסטנטואונו ואנטוניו רודיגר את ההזדמנות בהרכב הפותח, והוריד את ויניסיוס, טרנט אלכסנדר ארנולד, ברהים דיאס ואדר מיליטאו לספסל.

מהצד השני של המתרס, המארחת שהדהימה בעונה שעברה ועלתה ללה ליגה יחד עם סנטי קאסורלה הוותיק נכנעה במחזור הפתיחה 2:0 לוויאריאל התוססת, וכאשר מי שהיה חברו של אלונסו בנבחרת רוצה להדהים אותו.

הפעם האחרונה שהקבוצות נפגשו במסגרת רשמית הייתה בלה ליגה ב-2001, כשאוביידו סחטה 1:1 מהבלאנקוס בביתה. לאחר מכן הגיע משחק ידידות ב-2012 שנגמר ב-1:5 ללבנים. ריאל לא ניצחה את אוביידו בחוץ ב-4 הביקורים האחרונים שלה, אם כי חלקם היו לפני שנת 2000 כך שכמובן זה לא מדד וכל הסגלים התחלפו לחלוטין מספר פעמים.

מחצית ראשונה
  • '3
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לבלאנקוס! רודריגו פרץ יפה מצד שמאל, חתך לאמצע ושחרר בעיטה נהדרת לפינה הרחוקה, אבל אסקנדל השתטח יפה והדף לקרן
  • '1
  • החלטת שופט
  • קרלוס טרטיירה שרק לפתיחת ההתמודדות!
הוספת תגובה 



