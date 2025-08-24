"אולם כדורסל של 20,000 מקומות יוקם בת"א"

ליגת העל יצאה לדרך ולא מעט אצטדיונים יארחו השנה את המשחקים, כשבקרוב גם אולמות הכדורסל יצטרפו לחגיגה ויארחו משחקים גדולים מידי שבוע. בינתיים, מנכ”ל חברת היכלי הספורט ת”א יפו, מאור בנימיני, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מה מצפים לקהל שבא?

”כל שנה אנחנו מנסים קצת להשתפר בחוויית הצפייה לאוהדים, גם בדברים מסביב כמו שהחלפנו את שלטי ההכוונה שיהיה ברור ויראו אותם כמו שצריך, גם דברים של מעבר כמו התאורה. בדרך כלל משתדלים לשמור על האצטדיון כמשהו שנותן חוויה רחבה טובה לכלל האנשים. אגב, לא בזמן משחק”.

מה עם עניין העישון? אני רואה שלא מקפידים על החוק שאסור.

”יש תביעות ייצוגיות והכל, בכמה חזיתות. בסופו של דבר כאצטדיון אין לנו את הסמכות, יש גורמים שאמורים לעשות את זה, פיקוח העירייה. אתמול נתנו משהו כמו 5-6 דוח”ות, אנחנו מעל 100 דוח”ות בעונה וזה הרבה מעבר ליעדים שלנו”.

אתם מתכוונים להחמיר?

”משתדלים, הקנס הוא משמעותי, הוא אלף שקלים. היינו רוצים לראות שהאצטדיון יהיה כמו בתיאטרון, שלא מעשנים. אני יודע שהדרך לשם היא מאוד רחוקה, אבל בסוף אני קצת ותיק וגם אתם, שבטח זוכרים שלפני 10 או 15 שנה היו מעשנים גם במשרד. אני מקווה שנגיע גם לזה, זה לא מספיק רק בלומפילד, אבל משתדלים ויש לנו גיבוי מהעירייה. בסוף צריך סדרי עדיפויות, אי אפשר כשיש אלימות להתעסק בעישון וכו’”.

מה עם עופר ינאי והרצון שלו להקים היכל גדול?

”יש הרבה דיבורים סביב הנושא הזה, כל אחד בא עם אינטרס שלו והמקום שלו. אני מסתכל בראייה כללית, בעירייה מדברים על אולם נוסף שהוא באזור 20 אלף מקומות בכל מקרה. השאלה מתי זה יקרה, ויש סדרי עדיפויות, וגם השאלה של איפה מנותחת בעירייה. הדר יוסף אין מקום לזה, אז זה לא בתוכנית. יש את אופציית היכל שלמה, שהוא מועדף ויש לו יכולות להכיל, אבל יש עוד כמה מקומות בעיר. יש מקומות בדרום העיר, מקומות שצריך לנתח”.

עופר ינאי (חגי מיכאלי)

כמה העלות?

”בגדול אם מסתכלים על מה שקורה בעולם בסוף זה אמור להיות בין חצי מיליארד שקל למיליארד. המימון? זה הסיפור. אם אפשר לייצר מימון אז מדהים. אם העירייה צריכה לממן, אז יש סדרי עדיפויות. בתי ספר, פארקים”.

תוך כמה זמן אתה משער שיהיה אולם כזה?

”יהיה קשה לנבא, בטח במצב שאנו חיים כיום, אבל זה משהו שצריך להיות בין חמש לעשר שנים”.

מה עם גג בבלומפילד?

”אנחנו פותחים עונה חדשה, גם עונה קודמת לא היה יום אחד של גשם, אולי טפטוף כזה או אחר. אנחנו מנסים למצוא ולייצר חלופה ריאלית. בסוף זו עלות מול תועלת. להשקיע עכשיו בגג, אני לא בטוח שיהיו את המשאבים. צריך חלופה הגיונית, במחיר סביר, ואני מניח שאם נמצא אז העירייה תשמח. הפיתרון הפשוט הוא באמת במערבי ובמזרחי, הפיתרון המורכב יותר זה על הכל”.

אצטדיון גדול, האם זה הגיע אלייך שעיריית ת”א רוצה כזה של 40 אלף מקומות?

”בסדרי העדיפויות זה לא על הפרק, לפחות ממה שאני יודע. אולי מתכננים לעוד 20 שנה, אבל האולם יותר גבוה בסדרי העדיפויות”.